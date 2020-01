Ennepetal: Glimmende Zigarette löst Einsatz aus

In einer Wohnung an der Milsper Straße in Ennepetal kam es am Montagmorgen zu einem medizinischen Notfall. Da die Hilfeersuchende telefonisch der Leitstelle mitteilen konnte, dass sie die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen könne, rückte um 8.14 Uhr der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal mit Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter sowie dem Rettungstransportwagen aus. Mit Spezialwerkzeug wurde die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet und die Patientin zur weiteren medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben.

Um 10.22 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Betriebsmittelspur in den Sonnenweg aus. Da zeitnah im Stadtgebiet kein Rettungsmittel verfügbar war, rückte um 11.30 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer medizinischen Erstversorgung in die Milsper Straße aus.

Am Nachmittag, um 16:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem verletzen Schwan in den Behlinger Weg alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Der Schwan wurde eingefangen und später einem Tierarzt zur weiteren Behandlung zugeführt.

Nicht gelöschte Zigarette

Wegen einer nicht richtig gelöschten Zigarette wurde die Feuerwehr Ennepetal am Montag um 22.16 Uhr zu einer Wohnung in die Loher Straße alarmiert. Der Bewohner wurde durch den ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Der Bewohner löschte die brennenden Gegenstände auf dem Tisch.

Der Bewohner lüftete die Wohnung über Fenster und Treppenhaus was dazu führte, dass eine weitere Bewohnerin den Brandgeruch und Brandrauch wahrnahm und die Feuerwehr alarmierte. Es wurden Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr durchgeführt. Der Mieter der Wohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Direkt im Anschluss wurde die Feuerwehr zu einer verletzten Person hinter verschlossener Tür in die Fuhrstraße gerufen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der Wohnung. In der Wohnung konnte eine verletzte Person angetroffen werden. Die Person wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Ein nicht alltäglicher Einsatz ereignete sich um 0.29 Uhr. Ein Lastwagen fuhr sich in Ennepetal fest. Der Fahrer aus Litauen ließ sich vom Navi leiten und fuhr sich auf einer Baustraße am Ebbinghauser Weg fest.

Der LKW wurde mit einer Seilwinde durch die Feuerwehr wieder auf die Fahrbahn gezogen. Da der LKW nicht weiter beschädigt wurde, konnte der Fahrer seine Fahrt anschließend fortführen.