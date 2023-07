Ennepetal: Good News Chor singt nördlich des Polarkreises

Ennepetal. Ganz weit in den hohen Norden führte eine besondere Reise den Good News Chor aus Ennepetal-Rüggeberg.

Die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Thomas Wolff reisten nach Misvaer, eine nördlich des Polarkreises gelegene Fjordstadt in der Nähe von Bodo.

Die Einladung zu der einwöchigen Reise kam vom befreundeten Chor „Misvaer Sangerlag“. Schon seit vielen Jahren pflegen die beiden Chöre einen beständigen Kontakt. Ausgangspunkt der Freundschaft war, dass die Rüggeberger Chorsängerin Christine Steffen vor einigen Jahren der Liebe wegen nach Norwegen auswanderte. Irgendwann sang sie bei „Misvaer Sangerlag“ mit, hielt aber stets Kontakt in die alte Heimat. Und so reiste der Good News Chor bereits vor zehn Jahren einmal nach Norwegen. 2015 waren dann die norwegischen Sangesfreunde erstmals zu Gast in Ennepetal. Und 2018 kamen sie erneut zu Besuch, zum zehnjährigen Bestehen des „Good News Chors“.

Anlass des diesjährigen Gegenbesuchs war wiederum ein Jubiläum. Misvaer Sangerlag feierte bereits 2021 sein 150-jähriges Bestehen, Corona sorgte für eine Verzögerung. Nun kam der Gospelchor aus Rüggeberg mit vielen schönen Noten und Liedern im Gepäck am 20. Juni per Flugzeug oder Wohnmobil in Norwegen an.

Good-News-Chorleiter Thomas Wolff als Wikinger. Foto: Good News Chor / WP

Es gab mehrere gemeinsame Konzerte und viele andere Unternehmungen wie zum Beispiel Wanderungen über schneebedeckte Hochebenen und zu Seen mit rauschenden Wasserfällen, den Besuch einer Stabkirche und Aktivitäten im Naturpark Finnvali.

Die norwegischen Gastgeber überraschten mit landestypischen kulinarischen Köstlichkeiten. Neben dem gemeinsamen, stimmgewaltigen Chorkonzert war das Mittsommernachtsfest mit Feuer und Tanz durch die taghelle Nacht ein eindrucksvolles Erlebnis.

