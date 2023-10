Ennepetal: Großes Festkonzert mit Klängen von Queen

Ennepetal. Orchesterkonzert zum 100-jährigen Jubiläum: Neben einem abwechslungsreichen Programm von Klassik bis Rock wartet auch eine Überraschung.

„Festkonzert zum 100-jährigen Orchesterjubiläum“: Unter diesem Titel gestaltet die Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal am Samstag, 4. November, um 18.30 Uhr in der Aula des Reichenbach Gymnasiums in Ennepetal ein großes Orchesterkonzert. Tickets dafür können ab sofort erworben werden.

Konzertprogramm mit Überraschungen

Der musikalische Leiter Klaus Rauhaus hat zu diesem Anlass ein Programm zusammengestellt, welches für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hat, heißt es dazu in einer Ankündigung des Veranstalters. Neben Überraschungen wird mit dem abwechslungsreichen Konzertprogramm ein Bogen von der Klassik, originalen Kompositionen für Blasorchester bis zu modernen Melodien aus der Popmusik und rockigen Klängen von Queen und Joe Cocker gespannt.

Zur Vorbereitung auf dieses Konzert hat das Orchester ein Probewochenende in der Sekundarschule in Breckerfeld verbracht. Mit ausgiebigen Orchesterproben und Workshops mit professionellen Dozenten haben sich die Musikerinnen und Musiker um ihren Dirigenten Klaus Rauhaus intensiv auf das mit einigen Überraschungen gespickte Konzertereignis vorbereitet.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle hätte 2021 ihr 100-jähriges Bestehen und die Verleihung der Pro- Musica-Plakette feiern können. Die Pandemie hat dem Anlass entsprechende Feierlichkeiten leider verhindert. Mit diesem Orchesterkonzert holt das Ennepetaler Orchester dies in einem angemessenen Rahmen nach.

Eintrittskarten sind ab sofort bei allen Mitgliedern der Stadt- und Feuerwehrkapelle, an der Information im Haus Ennepetal, im Bürgerbüro der Stadt oder telefonisch unter 02333 / 80614 und 02338 / 2347 erhältlich. Das Konzert beginnt am Samstag, 4. November, um 18.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.

