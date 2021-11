Ennepetal: Grundschüler entdecken ihre Stadt ganz neu

Ennepetal. Grundschüler aus Ennepetal entdecken ihre Stadt ganz neu entdeckt. Warum das nötig ist, hat mit einem interessanten Projekt an der Schule zu tun.

Ennepetal eine gespaltene Stadt? Seit Ende der Sommerferien geschehen in der Grundschule Wassermaus am Teilstandort Rüggeberg eigenartige bunte Dinge. Grund dafür ist, dass der Ennepetaler Künstler Markus Nottke in diesem Schuljahr die Klasse 3c über das Programm Kultur macht Schule begleitet.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

In den ersten Wochen haben sich bisher die Schülerinnen und Schüler über die Grundfarben an das Thema Kunst auf eine andere Art und Weise, nicht nur Corona bedingt, herangetastet. Immer wieder tauchte aber dann auch die Frage auf, warum in Ennepetal nicht alle Dinge so gut laufen und warum an vielen Orten in der Stadt Dinge passieren, von denen die Kinder und auch die Eltern nichts vorab erfahren haben. Einfach gesagt: „Wieso kocht jeder sein eigenes Süppchen?“ Geht das nicht besser?

Um das nun besser verstehen zu können, muss man erst einmal seine Stadt, in der man lebt, kennen oder besser kennen lernen. Das taten die Schüler/innen am letzten Dienstag und erkundeten die Stadtgrenze mittels eines Wandertags zur Nachbarstadt Breckerfeld. Hier pirschten sich die Kinder über Wanderwege um Rüggeberg und einigen Bauernschaften, wie Herminghausen, Richlingen und als Highlight die Heilenbecker Talsperre an die Stadtgrenze.

Lesen Sie auch: Schlag für Ennepetal Raccoons: Baseballanlage kommt nicht

Auf dem Wege entdeckten die Kinder zahlreiche Pflanzen, die bis dahin für sie unbekannt waren. Auch die immensen Waldschäden, wie das Fichtensterben, wurden mit Entsetzen wahrgenommen, was den Kindern Sorgen bereitet. Zudem wurden dann Naturmaterialien gesammelt, die für weitere Kunstobjekte herhalten müssen. So konnten die Kinder feststellen, dass aufgrund der vielen verzweigten kleinen Wege es nicht ganz so leicht ist, mal schnell von A nach B zu kommen und so auch bestimmt die eine oder andere Nachricht auf der Strecke bleibt.

Begleitet wurden die Kinder von ihrer Klassenlehrerin und weiteren Schulbegleiterinnen, die an dem Tag viele kleine Überraschungen erlebten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm