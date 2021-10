Fortschritte in der Coronazeit Ennepetal: Grundschule Voerde kommt in der digitalen Welt an

Ennepetal. Als die Corona-Pandemie begann, befand sich die Grundschule Voerde in der digitalen Steinzeit. Inzwischen ist die Ennepetaler Schule weit vorn.

Als im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals die Schulen geschlossen wurden und vielerorts der Distanzunterricht mehr schlecht als recht in Gang gebracht wurde, da stand auch die Grundschule Voerde vor einer riesigen Herausforderung. Es fehlte an organisatorischer und technischer Infrastruktur. Inzwischen, etwa eineinhalb Jahre später, hat die Grundschule große Fortschritte bei der Digitalisierung gemacht. Nicht zuletzt dank des finanziellen Engagements des Fördervereins und eines engagierten Lehrers des Reichenbach-Gymnasiums können Schüler und Lehrer auf eine gute Ausstattung zurückgreifen.

Unterstützung von IT-Fachmann

„Wir hatten damals zwei Whiteboards, von denen eines gar nicht funktionierte und das andere keinen Ton herausbrachte“, berichtet Schulleiterin Ute Berlepp. Einen E-Mail-Verteiler gab es auch nicht. „Den haben wir schnell aufgebaut“, so Berlepp. Die Stadt habe sich auch sehr bemüht zu unterstützen, allerdings waren die Kapazitäten begrenzt, angesichts des an allen Schulen gleichzeitig auftretenden Bedarfs. „Dann haben wir von Herrn Frost gehört“, so die Schulleiterin.

Matthias Frost ist Lehrer am RGE, unterrichtet Biologie und Erdkunde. Doch schon seit mehr als 20 Jahre betreibt er eine IT-Firma. Am Gymnasium ist er gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Holger Bluhm für die IT zuständig. „In den ersten IT-Sitzungen mit der Stadt habe ich mitbekommen, dass die Grundschulen ein viel größeres Problem als wir haben“, erklärt er. „Da fehlte es einfach an Knowhow und Personalkapazitäten.“ Frost bot seine Unterstützung an, die gerne angenommen wurde.

„Durch ihn ist die Digitalisierung bei uns ins Rollen gekommen“, meint Ute Berlepp. Google Education wurde als Lernplattform eingerichtet, jedes Kinde bekam eine eigene E-Mail-Adresse. Ganz wichtig: Matthias Frost schulte die Lehrer, gab ihnen Leitfäden an die Hand. An der Grundschule Voerde erklärte sich Lehrerin Indra Tillmann bereit, die Rolle der Medienbeauftragten zu übernehmen. „Ich bin bei Null gestartet, habe dann Fortbildungen gemacht“, erzählt sie. Inzwischen kann die Medienbeauftragte ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen. „Bei uns kann jetzt jeder über einen digitalen Klassenraum unterrichten und Videokonferenzen durchführen“, so Indra Tillmann. Bei spezielleren technischen Fragen wendet sie sich an Matthias Frost, der als „Übersetzer“ zwischen der Schule und den IT-Experten der Stadt fungiert. Der IT-Experte erhält übrigens als Vergütung so viel, wie die Schule tragen kann, alle darüber hinaus notwendige Arbeit leistet er ehrenamtlich.

Schulleiterin Ute Berlepp, Medienbeauftragte Indra Tillmann und IT-Experte Matthias Frost (hinten von links) an einem der Apple-TV-Bildschirme, mit denen vier Klassenräume ausgestattet sind. Foto: Hartmut Breyer / WP

Auch hinsichtlich der Ausstattung gab es an der Grundschule Voerde enorme Fortschritte. Einen großen Anteil daran hat der Förderverein.

Apple TV in acht von elf Klassen

Vier der elf Klassen haben nun Bildschirme mit Apple TV, vier von der Stadt finanzierte elektronische Tafeln wurden ebenfalls mit Apple TV ausgestattet. Zudem wurde Stifte für die von der Stadt gelieferten iPads angeschafft und die Homepage neu gestaltet. Etwa 5000 Euro investierte der Förderverein bislang. „Wir würden gerne auch die letzten drei Klassen mit digitaler Technik ausstatten, doch da fehlen dem Förderverein momentan die Möglichkeiten. Schließlich hatte der in der Corona-Zeit auch keine Möglichkeit, bei Veranstaltungen etwas einzunehmen“, erklärt die Schulleiterin.

IT-Abteilung der Stadt verstärkt Um die Digitalisierung der Schulen vorantreiben zu können, hatte die Stadt schon vor Beginn der Corona-Pandemie eine zusätzliche Stelle in der IT-Abteilung eingerichtet. 1,5 weitere Stellen wurden im laufenden Jahr angesichts der umfangreichen Anforderungen hinsichtlich des Distanzunterrichts in Folge der Pandemie geschaffen. Insgesamt stehen nun 2,5 Kräfte für Ausbau und Wartung der digitalen Infrastruktur an allen Schulstandorten zur Verfügung.

Die Stadt stellte iPads zur Ausleihe für Schüler bereit, denen die Ausstattung fehlte, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können (wir berichteten). „Wir haben die auch ausgegeben“, berichtet Ute Berlepp. Aktuell hat die Schule in Absprache mit der Stadt aber einen Klassensatz der Tablets in Gebrauch, um den Umgang damit klassenweise im Unterricht zu vertiefen. „Wir arbeiten in den Klasse viel digital, manchmal auch einfach nur, in dem wir am Bildschirm ein Arbeitsblatt gemeinsam bearbeiten“, erklärt Indra Tillmann. Nicht zuletzt ist der WLAN-Zugang nun flächendeckend eingerichtet.

Noch gibt es einiges zu tun. Nicht zuletzt sei in Voerde wie an allen Schulen in Ennepetal die Internetleitung das Problem, erklärt Matthias Frost. Doch ansonsten betont er die großen Fortschritte in Bezug auf die Digitalisierung an der Grundschule Voerde: „Die Schule hier ist jetzt ganz weit vorn.“

