Ennepetal: Händler und Gastronomen stellen sich im Video vor

Ennepetal. „My City“ und die Agentur „tomkomm“ haben eine Kampagne zur Unterstützung der Händler, Dienstleister und Gastronomen in Ennepetal initiiert.

Diese können sich und ihr Angebot in kurzen Videos vorstellen, die unter anderem unter www.mycity-ennepetal.de zu sehen sind.

„Die Corona-Pandemie hat uns allen viel abverlangt und selbstverständliches in Frage gestellt“, meint die „My City“-Vorsitzende Barbara Mittag. Zu den Sorgen der Menschen um die Gesundheit von Freunden und Angehörigen seien Sorgen um den Arbeitsplatz oder die wirtschaftliche Existenz gekommen – „so auch bei vielen Geschäftsleuten in unserer Stadt.“ Zur Unterstützung haben „My City“ und „tomkomm“, die Audio- und Videoagentur des Ennepetalers Tom Hoppe, nach der erfolgreichen Aktion in der Vorweihnachtszeit, in der Ennepetaler Händler ihre Geschenktipps in kurzen Videos präsentieren konnten, nun eine neue Online-Initiative gestartet. Die Kosten übernimmt „My City“.

Appell, lokalen Handel zu unterstützen

„Mit unserer aktuellen Video-Kampagne appellieren wir an alle Bürgerinnen und Bürger, ihren lokalen und stationären Handel den Rücken zu stärken“, erklärt Barbara Mittag. „Solidarität ist aktuell wichtiger den je, gerade jetzt, da der Lockdown in die Verlängerung geht.“ Zwar gebe es teilweise einige Lockerungen, für den Großteil der heimischen Händler bedeute das allerdings kein Aufatmen. Sie hätten nicht nur weiterhin mit Umsatzeinbußen zu kämpfen, für einige gehe es um viel mehr.

Tom Hoppe betont, dass derjenige, der mit seiner Unternehmenskommunikation heute und in Zukunft Beachtung finden möchte, an kurzen und kurzweiligen Bewegtbildern für Online- und Mobil-Kanäle nicht mehr vorbeikomme. Laut einer aktuellen Video-Marketing-Statistik zögen es 68 Prozent der Leute vor, sich über ein Video über neue Produkte oder Dienstleistungen zu informieren. 79 Prozent der Befragten gaben an, dass ein Produktvideo sie zum Kauf überzeugt hätte.

In professionellen Videoclips geben die Ennepetaler Einzelhändler und Gastronomen nun einen unterhaltsamen und informativen Überblick über ihre Angebote und ihre Services im Lockdown, beispielsweise über die telefonische Beratung, Bestellmöglichkeiten per „Whatsapp“ oder „Click & Collect“ sowie die „Click & Meet“-Optionen.

„Als heimische Agentur ist es uns eine Herzensangelegenheit die Händler und Gastronomen von ,nebenan’ zu unterstützen und die vielen tollen Angebote den Ennepetalern näher zu bringen“, betont Agenturchef Tom Hoppe.

Die Videos sind bei Facebook, Instagram und auf der Webseite www.mycity-ennepetal.de zu sehen.