Ennepetal: Hans-Georg Bau am Loher Nocken verabschiedet

Ennepetal. Die Evangelische Stiftung Loher Nocken in Ennepetal hat ihren Verwaltungsleiter Hans-Georg Bau nach 32 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Als Hans-Georg Bau sein Arbeitszimmer im Verwaltungsgebäude der Evangelischen Stiftung Loher Nocken betrat, las er auf seinem Computer: „Ziel erreicht”. Auch hatten Kolleginnen und Kollegen Luftballons angebracht. Der Grund: Hans-Georg Bau beging seinen letzten Arbeitstag. In Kürze tritt er in die Freizeitphase der Altersteilzeit ein.

+++Lesen Sie auch:+++

Ennepetaler Tafelladen bittet dringend um Spenden

Inflation: Preise brechen Schwelmer Restaurants das Genick

Fast 32 Jahre ist Bau in der Stiftung tätig, als Sozialarbeiter, Pädagoge und seit dem Jahr 2000 in der Verwaltung. Seit Jahren steht er in der Verantwortung als Verwaltungsleiter. In einer fröhlichen Feierstunde wurde er vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Manfred Berger, und vom Geschäftsführer Dr. Thomas Trapper verabschiedet. Manfred Berger sprach von den Veränderungen in der Arbeit am Loher Nocken, die Bau immer mitgestaltet habe. Berger sprach ihm den Dank des Vorstands aus.

Ein Schreiben aus dem Archiv

Geschäftsführer Dr. Trapper hatte es im Archiv gefunden: Ein Schreiben von Lehrlingen an die Geschäftsführung aus dem Jahr 1992. Sie hatten gehört, dass ihr Betreuer Hans-Georg Bau eine andere Gruppe übernehmen sollte. Sie schrieben, ohne dass es Bau wusste, an die Heimleitung, ihn doch bitte nicht zu versetzen. Bau, der aus Siebenbürgen (Rumänien) stammt, war dort Lehrer. So führte er auch die im Haus Altenloh wohnenden Lehrlinge zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

Als Hans-Georg Bau später in die Verwaltung wechselte, war er der Mann der Zahlen. Geschäftsführer Trapper: „Er hat immer nach Lösungen gesucht und menschlich gehandelt.“ Vieles in der Stiftung habe Bau angestoßen und zum Erfolg geführt. Er habe immer engagiert und professionell gearbeitet. Trapper: „Die Stiftung dankt Ihnen sehr.“

+++Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Dank gab es auch von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Martina Süther, Assistentin in der Geschäftsführung, überreichte ein Geschenk. Dann wurde ihm noch ein fröhliches Lied gesungen. Langjährige und ehemalige Mitarbeiter umarmten ihren Hans-Georg, der den versammelten Gästen sagte: „Ich habe hier gerne gearbeitet. Junge Kolleginnen und Kollegen werden die Arbeit gut weitermachen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm