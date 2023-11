Ennepetal: Heimatverein sichtet historisches Material

Ennepetal. Nachdem die Auflösung des Ennepetaler Heimatvereins eingeleitet ist, geht dessen Sammlung nun an das Stadtarchiv Ennepetal.

„Es ist schon sehr beeindruckend, was seit der Gründung des Vereins im Jahre 1949 da zusammengekommen ist“, teilte Dr. Hubert Köhler für den Heimatverein Ennepetal-Milspe mit. Besonders verdient gemacht habe sich um diese umfangreiche Sammlung Günter Schröder.

Dazu teilte der Verein mit: „Er kommt eigentlich aus Kiel und sein beruflicher Werdegang als Maschinenkonstrukteur führte ihn an die Ennepe. Er entdeckte, wie interessant und vielfältig diese Region ist. Somit wurde Ennepetal mit seiner schönen Landschaft und einer traditionsreichen Industriegeschichte zu seiner Heimat.“

Günter Schröder war auch im Vorstand des Vereins aktiv. Während dieser Zeit übernahm er die systematische Dokumentation der zahlreichen Veranstaltungen wie etwa: Bilder von den Vorstandssitzungen und den Ausflügen. Dann die beliebten Heimatabende mit den plattdeutschen Theateraufführungen, sowie auch viele andere Veranstaltungen, wie die „Meiler-Wochen“ im Hülsenbecker Tal.

Zum 50. Geburtstag des Milsper Heimatvereins erschien 1999 der Bildband „Milspe in alten und neuen Ansichten“, die von Günter Schröder zusammengestellt wurden.

Die umfangreiche Sammlung des Milsper Heimatvereins, zu der auch Tonaufnahmen, Filme, Fotos und Protokolle der Sitzungen zählen, soll nun für die Nachwelt erhalten bleiben. Auf Grundlage eines Verzeichnisses wurden die analogen Super-8-Filme, HI-8-Kassetten und VHS-Kassetten inzwischen digitalisiert. Das LWL-Medienzentrum in Münster beriet den Verein bei diesem Vorhaben. „Rückblickend ist es schon bemerkenswert zu sehen, welch zahlreiche Aktivitäten der Milsper Heimatverein über die Jahre entfaltet hat“, so Dr. Hubert Köhler. Hierzu gehören natürlich auch die bebilderten Veröffentlichungen. Und nicht zuletzt der Band „Ennepetal von oben“. Der ist inzwischen in der zweiten Auflage so gut wie verkauft.

Der Nachlass, inklusive der umfangreichen Fachliteratur, gehört nun der Stadt Ennepetal. In Absprache mit dem Leiter des Stadtarchivs, Jens-Christian Böhm, wird es noch einen gesondert Übergabetermin dieser Sammlung geben: Ein facettenreicher Kultur- und Vereinsgeschichtlicher Fundus für die Forschung und für nachfolgende Generationen in Ennepetal.

