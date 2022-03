Ennepetal: Henri-Thaler-Verein startet Ukraine-Hilfe

Ennepetal. Der Henri-Thaler-Verein aus Ennepetal hat ein Sonderkonto für die Ukraine-Hilfe eingerichtet, um mit Spendengeldern Flüchtlinge zu unterstützen.

Das Geld solle vornehmlich den in Ennepetal ankommenden Flüchtlingen zugute kommen, erklären die Vorsitzende Edda Eckhardt und Kassiererin Heike Monse. Es handele sich dabei hauptsächlich um Frauen mit Kindern. In enger Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe der Stadt und der Ehrenamtsbeauftragten Desirée Jacobi wolle man da helfen, wo es nötig ist. „Wir hoffen auf viele Spenden“, so Eckhardt und Monse. Sie werde zudem beim ukrainischen Konsulat in Düsseldorf erfragen, in welcher Form man sich gegebenenfalls auch in der Ukraine einsetzen könnte, sagt Eckhardt.

Unterstützung durch die Sparkasse

Die Sparkasse an Ennepe und Ruhr unterstützt die Aktion des Vereins, der sich natürlich weiter für Familien krebskranker Kinder und Jugendlicher einsetzt, unter anderem durch das gebührenfrei gestellte Konto. Das sei selbstverständlich, meint Vorstand Bodo Bongen.

Sie habe gehört, dass viele Mütter mit krebskranken Kindern aus der Ukraine kämen, weil dort keine Behandlung mehr möglich sei, berichtet Edda Eckhardt. Auch in diesen Fällen wolle man helfen, dann allerdings vom regulären Vereinskonto.

Wer Geld für die Flüchtlinge aus der Ukraine spenden möchte, kann das auf folgendes Konto bei der Sparkasse an Ennepe und Ruhr tun: Henri Thaler Verein, Ukraine-Hilfe, IBAN: DE89 4545 1060 0005 1003 91. Bitte im Verwendungszweck die Adresse angeben, damit der Verein eine Spendenquittung ausstellen kann.

