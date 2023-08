Ennepetal: Hilfe für die Schwächsten – Arbeit erschwert

Ennepetal. Seit 10 Jahren organisiert der Ennepetaler Verein Blumenstrauß Hilfe für die Schwächsten. Es gibt aber Dinge, die die Arbeit erschweren.

2013 wurde der Verein Blumenstrauß gegründet. Blumen bereiten Freude, und Freude möchte auch der Verein weitergeben. Es gibt aber auch Hürden, die die Arbeit der Ehrenamtlichen erschwert. Dies wurde klar bei einem Besuch im Ennepetaler Rathaus.

Ziel des Vereins ist es, die Schwächsten unserer Gesellschaft zu unterstützen. Dabei gestaltet sich die Hilfe vielseitig. Das können bei älteren Menschen einfach nur Gespräche sein, eine Begleitung bei Einkäufen oder es wird beim Ausfüllen von Vordrucken und Formularen geholfen. Blumenstrauß unterstützt aber auch in finanziellen Notlagen, zum Beispiel wenn der Kühlschrank kaputtgeht oder für Kinder dringend Schuhe benötigt werden und das Familienbudget dafür nicht ausreicht.

Von links: Bürgermeisterin Imke Heymann, Blumenstrauß-Vorsitzender <br/>Alexander Barth, Geschäftsführerin Anneli Jacobi und Kassierer >Stefan Kölling Foto: Stadt Ennepetal/ Hans-Günther Adrian

In diesem Jahr wählte der rund 45 Mitglieder starke Verein einen neuen Vorstand. Vorsitzender ist Alexander Barth, Florian Kölling sein Stellvertreter. Anneli Jacobi führt die Geschäfte und Stefan Kölling kümmert sich als Kassierer um die Finanzen.

Arbeit der Bürgermeisterin vorgestellt

Am Dienstag nun stellten Anneli Jacobi, Alexander Barth und Stefan Kölling im Ennepetaler Rathaus die wertvolle Arbeit des Vereins Bürgermeisterin Imke Heymann vor. Florian Kölling musste aus terminlichen Gründen passen. „Für uns ist es sehr schwierig, an Kontaktdaten von bedürftigen Menschen zu kommen, oftmals ist die Hemmschwelle, sich an uns zu wenden, sehr groß. Hinweise nehmen wir gern entgegen, vielleicht können wir dort unterstützen, wo staatliche Hilfen und Programme nicht greifen“, so Alexander Barth.

Blumenstrauß finanziert sich zu einem großen Teil aus Spenden, der Vorstand plant aber in nächster Zeit wieder eigene Aktionen um die Vereinskasse zu füllen. Am 28. Oktober findet um 9 Uhr ein Frühstück statt, zu dem Interessierte, Unterstützer und Spender herzlich eingeladen sind. Der Ort des Frühstücks wird zeitnah bekanntgegeben.

Auch auf Weihnachtsmarkt vertreten

Am 2. Dezember wird Blumenstrauß wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Oberbauer vertreten sein und die beliebten Champignons verkaufen. Wer keine Pilze mag, kann aber gerne auf eine Unterhaltung zum Stand kommen und dabei vielleicht die aufgestellte Spendenbox füttern.

Wer sich schon jetzt näher über Blumenstrauß informieren möchte, kann das unter www.blumenstrauß-en.de jederzeit machen. Per E-Mail (info@blumenstrauß-en.de) ist der Verein ebenfalls zu erreichen, bei Fragen oder Hinweisen ruft Blumenstrauß gern zurück.

„Es ist gut, dass es einen Verein in unserer Stadt gibt, der schnell und unbürokratisch helfen kann, wenn es darauf ankommt“, wirbt Bürgermeisterin Imke Heymann, „ich würde mir wünschen, dass viele Ennepetalerinnen und Ennepetaler den Verein unterstützen“.

