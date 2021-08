Ennepetal: Historische Stadtaufnahmen gerettet

Ennepetal. Gute Nachricht für das Gedächtnis von Ennepetal. Viele alte Filmaufnahmen über wichtige Ereignisse in der Stadt konnten gerettet werden

Neue Projekte hatte sich der Heimatverein Ennepetal-Milspe für dieses Jahr vorgenommen: Zunächst die Digitalisierung der analogen und inzwischen veralteten elektronischen Medien. Hierzu gehören analoge Filme, Magnetophonbänder, magnetische Datenträger, VHS-Filme und 8-mm-Video-Kassetten. Die Sammlung umfasst insgesamt 155 einzelne Medien. Aufgrund der fortgeschrittenen Alterung besonders bei einigen magnetischen Disketten konnten manche Daten leider nicht mehr gerettet werden.

Großer Aufwand

Der große Aufwand der Digitalisierung dieser alten Medien hat sich dennoch gelohnt. So konnten beispielsweise die Aufnahmen (auf VHS-Kassetten) von den vielen Heimatabenden in plattdeutscher Sprache erhalten werden. Die über die Jahrzehnte erfolgten Veranstaltungen des Heimatvereins Ennepetal-Milspe (gegründet 1949) sind jetzt endlich im digitalen Format gesichert. Die Aufnahmen werden vom Verein nach und nach gesichtet und so gut es geht identifiziert, was nach all den Jahren verständlicherweise manchmal schwierig sein kann.

Erste Filme aus den 1960er Jahren

Die ersten Filmaufnahmen (im Normal-8-Format) stammen übrigens aus den frühen 1960er-Jahren. Diese Filme sind allerdings noch ohne Ton. Zu diesen Filmen gehören beispielsweise die Aufnahmen von der Eröffnung des Ennepetaler Stadtbades.

Oder vom Umzug der 1904 errichteten Notkirche Herz Jesu in Milspe in die neue Herz-Jesu-Kirche (Weihe am 31. März 1962). Das Gebäude stammt übrigens aus Langendreer (heute Bochum) und wurde 1903 hier wieder aufgebaut. Bei der Weihe waren der damalige Weihbischof Julius Angershausen (1911–1990) und auch die jungen Ministranten Helmut Büttner und Gerhard Zimmermann aus Milspe dabei. Die seltenen Aufnahmen von Stadtbad und der Herz-Jesu-Kirche sind jetzt veröffentlicht unter: https://heimatverein-milspe.webnode.com/news/filmarchiv-des-heimatvereines-digitalisiert

Unterstützt wurde dieses Projekt übrigens durch die fachliche Beratung des LWL-Medienzentrums Münster, wo die originalen analogen Filme und auch die Tonbänder digitalisiert und archiviert wurden. Die digitalisierten Aufnahmen hat der Heimatverein Ennepetal-Milspe anschließend zur weiteren Verwendung kostenfrei erhalten.

