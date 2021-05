Stadtbild Ennepetal: Hockt bald der Fuchs am neuen Kreisverkehr?

Ennepetal. Am neuen Kreisverkehr in Ennepetal soll eine Skulptur aufgestellt werden. Im Gespräch sind u.a. der Fuchs oder eine riesige Spax-Schraube.

Mit dem neuen, großen Kreisverkehr an der Kreuzung Kölner Straße, Hembecker Talstraße, Schachtstraße bekommt Ennepetal ein neues „Empfangstor“ im öffentlichen Raum. Da wäre es doch schön, die Fläche auf der Mittelinsel mit einer Skulptur zu versehen, die den „Kreisel“ schmückt und gleichzeitig für die Stadt Ennepetal steht.

Das findet auch die Verwaltung, die momentan dabei ist, zu prüfen, was dort baulich geht und was nicht geht. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, berichtet Stadtsprecher Hans-Günther Adrian. Auch, weil sich unter der Mittelkalotte ein Schacht befindet, der nicht zugestellt werden darf. Man sei aber dabei, die Sache zu klären und eine gute Lösung zu finden.

Für eine gute Lösung hatte sich die SPD im November vergangenen Jahres sogar per Antrag stark gemacht und auch gleich ein paar Vorschläge serviert: „Man kann sich dabei an unserem Naturmonument Kluterthöhle und dem Wahrzeichen Fuchs orientieren oder aber auch an Produkten unserer leistungsfähigen heimischen Industrie“, erklärte die SPD damals. Die Sozialdemokraten nannten als Beispiele eine überdimensionale SPAX-Schraube, einen überdimensionalen Aubi Stoßdämpfer oder ein Technikobjekt von Ischebeck Titan.

Alle Hintergründe zum Bau des neuen Kreisverkehres lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm