Ennepetal: Holzkohlemeiler wird am Freitag aufgebrochen

Ennepetal. Die Meilerwoche in Ennepetal steuert auf den Höhepunkt zu. Freitag wird der Meiler aufgebrochen, Hier die Infos für alle, die dabei sein wollen.

Anlässlich der neunten Meilerwoche die vom 21. Mai bis zum 29. Mai im Hülsenbecker Tal stattfindet, entstand ein besonders großer Holzkohlemeiler.

Am Schaumeiler wird altes Handwerk wieder lebendig. Von der Errichtung des Meilers bis zur Ernte der Holzkohle erleben die Besucher hier hautnah, wie Meiler und Köhler über Jahrzehnte die Grundlagen für die Arbeit der unzähligen Schmieden im Tal der Ennepe schufen. Die Köhler führen den Menschen dort eine Woche lang traditionelles Handwerk aus der Region vor und machen damit ein Stück Geschichte erlebbar.

Am Freitag, 27. Mai, ist dann der Moment der Wahrheit gekommen. Nach aktuellem Stand des Meilers beginnen die Köhler gemeinsam mit Bürgermeisterin Imke Heymann um 14 Uhr mit dem Aufbrechen des Holzkohlemeilers, um die Kohle zu ernten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen und können den Prozess der Kohleernte live mit begleiten. Traditionell wird die Holzkohle aus dem Ennepetaler Meiler am letzten Tag der Meilerwoche an Interessentinnen und Interessenten verkauft und findet dort reißenden Absatz. Der Holzkohleverkauf findet am Sonntag, 29. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz beim Café Hülsenbecke statt.

Die Holzkohle ist aus unbehandelten Buchenholz entstanden und damit besonders langbrennend mit hoher Hitzeentwicklung. Sie eignet sich hervorragend für den Grill zu Hause, ist regional produziert und stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

