Ennepetal: Holztransporter defekt – Ölspur im Wald

Vorsicht Feuerwehreinsatz: In Ennepetal hat ein defekter Holztransporter Öl verloren und Fahrbahn und Waldboden verunreinigt.

Ennepetal. Ein defekter Holztransporter hat an der Heilenbecker Straße in Ennepetal Öl verloren und dort Fahrbahn und Waldboden verunreinigt.

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14.46 Uhr zu einer Ölspur auf der Heilenbecker Straße alarmiert.

Ein Holztransporter hatte durch einen Schaden am Fahrzeug die Fahrbahn und Waldböden verunreinigt.

In Zusammenarbeit mit einem Fachunternehmen und der unteren Wasserbehörde wurde die Betriebsmittelspur entfernt. Der Einsatz endete für die zwei Einsatzkräfte der Hauptwache um 18.24 Uhr.

