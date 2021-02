Ennepetal: Hund aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ennepetal. Aus einem parkenden Pkw hat ein Unbekannter am Donnerstagmittag an der Mittelstraße in Altenvoerde einen Hund gestohlen.

Der Hundebesitzer, ein 78-jähriger Ennepetaler, hatte sein Fahrzeug um 12 Uhr vor der Apotheke an der Mittelstraße in Altenvoerde abgestellt. Er ließ seinen Hund in dem unverschlossenen Pkw zurück und ging in die Apotheke. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Hund gestohlen worden war. Auffällige Personen habe er nicht gesehen, teilte die Polizei mit.

Es handelt sich bei dem Tier um einen etwa 30 cm großen, schwarz-weißen Mischling. Auffällig an dem Hund sind die großen Eckzähne, die aus dem Maul herausragen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Aufenthalt des gestohlenen Hundes geben können. Hinweise werden entgegen genommen unter 02333/91664000.

