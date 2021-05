Ennepetal: „Idioten“ zerstören Spielgruppe vor Sparkasse

Ennepetal. Unbekannte haben die gerade erst aufgebaute Spielgruppe auf dem Sparkassen-Vorplatz zerstört. Bürgermeisterin Imke Heymann ist stinksauer.

Gerade mal eine Woche stand die neue Spielgruppe für Kleinkinder am Sparkassen-Vorplatz in der Voerder Straße. Am Montag musste der städtische Gärtnermeister Michael Westenburg feststellen, dass Teile der in Fliegenpilzoptik gestalteten Sitzgruppe herausgerissen wurden und verstreut auf dem Platz lagen.

Bürgermeisterin Imke Heymann ist stinksauer: „Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um dort für Familien mit kleinen Kindern ein wenig mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen und jetzt haben irgendwelche Idioten nur sieben Tage gebraucht, um es wieder zu zerstören“.

Jetzt versucht der städtische Betriebshof, die Sitzgruppe zu reparieren. Sollte dies nicht möglich sein, muss Michael Westenburg für viel Geld nachbestellen. Einen Strafantrag bei der Polizei wegen Sachbeschädigung hat er übrigens gestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ennepetalerin bei Unfall schwer verletzt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm