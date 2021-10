Ennepetal: Ilse von Sivers setzt das Schöne in Szene

Ennepetal. Immer im Oktober legt Ilse von Sivers einen neuen Jahreskalender vor. „Gesammelte Werke 2022“ hat die Ennepetaler Künstlerin zusammengestellt.

Es ist inzwischen schon der neunte Kalender und er erfreut sicher wieder Menschen, die das Schöne entdecken möchten.

Bis zuletzt hatte die Künstlerin mit sich um das Titelbild gerungen. Nun ist es zu sehen in einem kräftigen Gelb: das Haus Wilhelmstraße 48 in Voerde. Ein Hingucker, nicht nur für Voerder. Dieses Aquarell verrät auch die Handschrift der Künstlerin. Sie schafft Atmosphäre, und der Betrachter spürt, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dann in scheinbarer Leichtigkeit umsetzte.

Ilse von Sivers hat wieder Mappen voller Aquarelle durchstöbert. Als im Sommer ihre Malfreundinnen zu Besuch waren, wurde betrachtet, diskutiert und sortiert. Die Lieblingsthemen der Künstlerin sind auch im neuen Kalender unter dem Titel „Gesammelte Werke 2022“ zu finden, so der Kreidefelsen von Rügen, Sehnsuchtsort von Menschen, die mit dem Skizzenblock unterwegs sind. In jedem ihrer Kalender ist Rügen vertreten, immer anders, aber immer voller Schönheit.

Sehnsuchtsorte und Stillleben

Schönheit ist das Thema der Voerderin. Blumen in schwelgerischer Pracht, mit kräftigen Farben aufs Papier gebracht. Beim Juli-Bild „Mein Garten“ deutet sie eine Vielfalt an Blumen und Pflanzen an, die bei aller Verschiedenheit eine Harmonie bilden. Anders dagegen das Strelitzien-Bild. Die Blume füllt in strenger Schönheit alleine das Blatt für den Monat April. Idylle und Ruhe sind die Botschaften ihrer Szenen mit alten Häusern in fast unberührter Landschaft. Das Dezember-Bild zeigt einen Weihnachtsbaum mit Stern und Kerzen, aber nicht einen von der Stange.

Der Kalender führt sicher wieder Menschen gut gelaunt durch den Tag. Das soll auch so sein mit Motiven in kräftigen Farben, mit Sehnsuchtsorten (Toscana) und Stilleben (Obst in der Schale) mit dem Titel „Erntedank“. Wie bei allen Kalendern von Ilse von Sivers hatte Tochter Sabine Cepuran wieder die technische Herstellung inne und machte so das Druckwerk perfekt.

Der Kalender ist wieder zu haben für 10 Euro im Reisebüro Bülbring, Lindenstraße 19 in Voerde, in der Buchhandlung Bochhammer, Mittelstraße 28 in Altenvoerde, in der Klutert-Apotheke, Voerder Straße 65 in Milspe und in der Buchhandlung Appelt, Mittelstraße 76 in Gevelsberg.

