Ennepetal: Im Dialog mit Augenoptikerin Beatrice Zücher

Den richtigen Durchblick findet man in der Brillengalerie Voerde bei Augenoptikerin Beatrice Zücher. Sie führte das Traditionsunternehmen, das 1969 von Arnd König unter dem damaligen Namen „Optik König“ im Voerder Zönchen eröffnet wurde, 2011 in die Lindenstraße 24 umzog im Jahr 2018 mit umfangreichen Baumaßnahmen und mit dem neuen Firmennamen in die Moderne.

Ein freundliches und stilvolles Ladenlokal bietet mit gemütlichem Ambiente und äußerst persönlicher Beratung die beste Voraussetzung für eine Anprobe mit einer Auswahl von sowohl schlichten, modernen oder auch auffälligen Brillen-Modellen der aktuellsten Mode-Labels.

Neben dem Brillenverkauf werden qualifizierte Augenprüfungen und Reparaturarbeiten angeboten; alles mit Fachkunde und individuell ausgerichteter Bedarfsanalyse. Und Dank individueller Terminvergabe ohne Zeitdruck.

Lieferkettenprobleme gab es bislang noch gar nicht; Beatrice Züchner bezieht ihre Qualitätsgläser beim Unternehmen optoVision aus Frankfurt, einem der führenden Glashersteller Deutschlands.

Seit September ist, durch Belegschaftswechsel im Unternehmen, Anja Bösebeck unterstützend bei der Beratung und im Verkauf in der Brillen Galerie tätig.

Bürgermeisterin Imke Heymann und Wirtschaftsförderin Adriane Overath besuchten im Rahmen der Reihe „Im Dialog mit …“ jetzt die langjährig tätige Augenoptikerin um sich vor Ort ein Bild von der Entwicklung der Branche machen zu können. „Wer eine qualifizierte und hochwertige Beratung rund im das Thema „Sehhilfe“ benötigt, ist bei Beatrice Zücher gut aufgehoben“, findet Heymann.

