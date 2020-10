Die vielfältige Welt, wie es Bruno Hessel ausdrückte, war zugegen und das Foyer im Haus Ennepetal gut gefüllt. Der im Herbst 2015 gegründete Soli-Flüchtlings-Fonds Ennepetal (SFF) besteht nun seit fünf Jahren und hat zahlreichen Flüchtlingen – derzeit seien es rund 100 – unter die Arme gegriffen. Der Geburtstag wurde am Donnerstag unter Beachtung der Coronaregeln mit einer Gesprächsrunde mit Geflüchteten begangen. Titel des Abends: „Ennepetal meets the world – Wer wir sind und wie wir hier leben. Geflüchtete erzählen.“ Die Veranstaltung fand im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ statt.

Die Idee, einen Soli-Flüchtlings-Fonds zu gründen, hatten Bruno Hessel, Günter Braselmann und Karl-Heinz Henkel, um das Ankommen und die Integration von Geflüchteten zu begleiten, ihnen Gastfreundschaft zu bieten, ideell und materiell zur Seite zu stehen und die Unterstützung von Flüchtlingen in der Stadt nachhaltig zu sichern. Der SFF wird unterstützt von der Evangelischen Kirche, hier Pfarrer Armin Kunze, und vom Kinderschutzbund. Bis zu 80 Geflüchtete mussten seinerzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung, der Sporthalle des Berufskollegs, untergebracht werden. In dieser Zeit wurde auch der SFF gegründet.

Dankeschön an zahlreiche Gäste Bruno Hessel dankte neben Günter Braselmann und Karl-Heinz Henkel den Mitgliedern des SFF-Vergabegremiums: Armin Kunze, Petra Backhoff und Conny Jähnke. Hessel begrüßte zudem Bürgermeisterin Imke Heymann, die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus sowie die Damen Kochenrath und Minervino, die die Woche der Vielfalt auf die Beine gestellt haben. Danke sagte er außerdem Jutta Leib von der Firma Wafios aus Wuppertal, der die Ausbildung geflüchteter Menschen besonders am Herzen liege, sowie der AVU, die den Abend mitgesponsert habe.

Inzwischen habe sich die Situation normalisiert und entspannt. Die meisten Geflüchteten wohnen in eigenen Wohnungen, viele haben eine Beschäftigung gefunden, auch außerhalb von Ennepetal, oder absolvieren eine Ausbildung. „Daran war oft der SFF beteiligt“, so Günter Braselmann.

Im Mittelpunkt der Feier standen Interviews mit Geflüchteten. So sagte Abdulbari Hussein aus Syrien, der in der Bär-Bar des Kinderschutzbundes tätig war: „Wir sind doch zuerst Menschen und dann auch noch Muslime oder Christen.“ Er habe seine Familie verlassen müssen, sei aber dankbar, hier noch einmal eine Ausbildung zum Maschinenanlageführer absolvieren zu können „Ich durfte in der Heimat nicht sagen, dass ich Kurde bin. Hier darf ich das.“ Ob er eine Anregung für Ennepetal geben könne? „Nein. Großes Lob für Ennepetal. Alles bestens!“, so Hussein.

Dankbar für die Hilfe

Familie Piperi aus Albanien stand mit ihren Kindern Adela (16), Xheska (12) und Kleandro (4) erwartungsvoll vor der Tür. Adela erzählte, dass man seit einem Jahr hier sei, der Vater habe Arbeit gefunden, man habe eine Wohnung an der Milsper Straße erhalten. „Wir sind so froh, uns wurde viel geholfen.“ Der 30-jährige Seyed Hadi Bahrololoum, der aus dem Iran stammt und der, nachdem er eine Arbeit aufgenommen hatte, nach Wuppertal zog, erzählte, dass er sich Deutsch größtenteils selber am PC beigebracht, aber auch die VHS Gevelsberg besucht habe. Im September 2016 sei er nach Ennepetal gekommen. „Es war erst schwierig, Kontakte zu knüpfen, über den Deutschkurs gelang es dann. Ich habe alle Möglichkeiten genutzt, um die deutsche Sprache zu erlernen.“ Er sei auch im Naturschutz tätig. Mittlerweile habe er die Zwischenprüfung als Industriemechaniker bestanden. Sein berufliches Ziel. „Ich möchte Meister werden.“

Manche wollten sich nicht „hier hinstellen“ und erzählen, erklärte Karla Braselmann und Aussagen wurden vorgelesen wie „Ich komme mit der deutschen Sprache nicht klar“; „Warum ist mein Chef eine Frau?“; „Mir ist es so langweilig, in der Fuzo ist auch nichts los“; „Ich kriege die Bilder vom Krieg und meiner Flucht nicht aus dem Kopf.“

Familie Arakelian-Babajev hat große Schwierigkeiten, da man eine Mischehe führt (Aserbaidschan/Armenien), will den Status der Duldung überwinden. Der 15-jährige Sohn Aik, der NRW-Meister im Schachsport ist, sagte: „Ennepetal ist die beste Stadt, die es gibt.“

Misak Akopyan sorgte in der Feierstunde für musikalische Unterhaltung. Foto: Angelika Trapp / WP

Bruno Hessel hatte zu Beginn Worte an die Geflüchteten gerichtet. „Ihr habt mein Leben reicher, lebendiger gemacht. Ich hatte auch vorher keine Langeweile, aber Eure Lebenserfahrungen, Eure oft ganz anderen kulturellen Hintergründe, Euer Wagemut, Eure kritischen Anfragen an unseren Lebensstil und unsere Denke – all das hat mich verändert und Ihr habt auch Ennepetal verändert.“ Und: „Ihr steht vor vielen Herausforderungen. Sie erfordern von Euch viel Mut, Kreativität, auch Geduld, beispielsweise mit der deutschen Bürokratie. Trotz allem: Gebt nicht auf, versteht auch uns, wenn wir Euch gelegentlich nicht verstehen! Dann kriegen wir das schon gebacken.“

Bürgermeisterin Imke Heymann sagte zu den Aktiven des SFF: „Sie stehen den Menschen, die zu uns gekommen sind, mit Rat und Tat zur Seite, sie machen sich zu ihrem Anwalt. Durch Ihre Arbeit ist Ennepetal weltoffener, bunter und toleranter geworden. Dafür spreche ich Ihnen Respekt aus.“ Pfarrer Kunze: „Heute ist ein Tag, an dem wir dankbar sein können.“ Immer gebe es Menschen, die über den Horizont schauen – und so habe der Egoismus keine Oberhand gewonnen.

Der Gesprächsabend sollte auch ein Zeichen des Dankes an alle sein, die dem SFF durch Spenden, Anregungen und personelle Unterstützung beistanden und beistehen. Es gab kleine Snacks, Musik von Misak Akopyan und viel Austausch.

Vielfältige Hilfe bei der Integration

Der Soli-Flüchtlings-Fonds hat manches in den fünf Jahren seines Bestehens auf die Beine gestellt. So ist die ehrenamtlich geführte Fahrradwerkstatt im Mehrgenerationenhaus inzwischen eine kleine interkulturelle Institution in Ennepetal. Werkstattleiter Günter Braselmann, der mit Ralf Sommer einen gelernten Zweiradmechaniker an der Seite hat, erzählte, dass kurz nach Eröffnung ein Bürger aus Oberbauer an Mitmenschen appelliert, Fahrräder zu spenden. „Wir haben von diesem Herrn 40 Räder erhalten, die er gesammelt hat“, strahlt Braselmann noch heute.

Der SFF finanziert die Werkstatt, in der gebrauchte Fahrräder repariert und wieder verkehrssicher gemacht werden. Die Räder können gegen eine kleine Gebühr erworben werden. Jost Stoerring nimmt oftmals Flüchtlinge mit auf Radtouren.

Dank an Spender

Natürlich sei man auf Spenden angewiesen, erklärt Bruno Hessel, um beispielsweise die gesundheitliche Versorgung (Arztbesuche) sicherzustellen, Kinderbetreuung, wenn Eltern Sprachkurse besuchen, sowie Passbeschaffungskosten zu finanzieren. Derzeit, so Günter Braselmann, müssen Geflüchtete, die eine Arbeitsstelle erhalten, sich einem Corona-Check unterziehen. „Und der kostet 150 Euro.“ Bei Umzug müsse meist eine Kaution gestellt werden.

Die finanzielle Situation sei stabil, betont Bruno Hessel: „Dank unserer Dauerspender!“ Aufgrund der Spenden von Einzelpersonen, aber auch von Unternehmen, sei es gelungen, Schritte der Integration zu gehen. Anfangs habe man das Hauptaugenmerk auf einem erweiterten Angebot von Sprachkursen gelegt. „Heute liegt der Schwerpunkt mehr in der Hilfe bei der Vermittlung in Beschäftigung wie Jobs und Praktika sowie Ausbildung“, betonte Bruno Hessel.

Der SFF bittet auch weiterhin um Unterstützung, um „große oder kleine“ Spenden: Spendenkonto bei der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld: IBAN: DE 02 4545 1060 0001 7707 83