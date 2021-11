Der Neubau des Technischen Rathauses, der auf dem Gelände der Firma F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG an der Heilenbecker Straße 50 entstehen soll, ist eines der großen Hochbauprojekte, die die Stadt Ennepetal in den nächsten Jahren umsetzen will. Doch es fehlt Personal, um die Maßnahmen umzusetzen. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle soll nun Linderung bringen.