Ennepetal: Jugendbuchautor Jürgen Banscherus liest am RGE

Ennepetal. Der Jugendbuchautor Jürgen Banscherus las am Reichenbach-Gymnasium Ennepetal für die Klassen 5 und 6 aus seinem Buch „Der Junge aus Nirgendwo“.

Statt Mathe, Englisch oder Sport stand für die Fünft- und Sechstklässler des Reichenbach-Gymnasiums am Freitagvormittag spannende Unterhaltung auf dem Stundenplan. Der bekannte Kinder- und Jugendbuchautor Jürgen Banscherus las in der Aula aus seinem Buch „Der Junge aus Nirgendwo“.

Die Geschichte ist der erste Teil der „Katana“-Trilogie und handelt von drei Freunden, die mitten in der Nacht auf einen Jungen treffen, der barfuß und heruntergekommen vor ihnen steht, und sich an nichts, auch nicht seinen Namen, erinnern kann. Er weiß nur, dass er verfolgt wird. Die drei Freunde helfen ihm und stürzen sich damit in ein große Abenteuer.

Jürgen Banscherus ist seit mehr als 30 Jahren freier Schriftsteller und für seine Werke vielfach preisgekrönt. Unter anderem erhielt er 2010 den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Seine bekannteste Figur ist der kleine Detektiv Kwiatkowski, dessen Erlebnisse in mehr als 20 Sprachen zu lesen sind.

Ermöglicht wurde die Lesung des in Witten lebenden Autors vom Förderverein des RGE, der in den Vorjahren bereits drei derartige Veranstaltungen organisiert hatte. Jürgen Banscherus las am Freitag zweimal, für die fünften und die sechsten Klassen getrennt. Der Förderverein veranstaltete auch eine Verlosung, bei der es für die Schülerinnen und Schüler Autogrammkarten sowie vom Autor signierter Bücher zu gewinnen gab.

Nach seinem Auftritt blieb Jürgen Banscherus noch etwas am RGE und ließ sich das Mittagessen in der Mensa schmecken.

