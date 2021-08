Daniel Böhler: Die Jungen Liberalen in Ennepetal haben ihn als ihren Vorsitzenden bestätigt.

Ennepetal: Junge Liberale bestätigen Daniel Böhler an Spitze

Ennepetal. Der FDP-Nachwuchs in Ennepetal hat Daniel Böhler einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Daniel Böhler bleibt weiter an der Spitze der Jungen Liberalen (JuLi) in Ennepetal. Dies entschieden die Mitglieder einstimmig auf ihrem Ortskongress am vergangenen Donnerstag.

Der Landtagskandidat im Wahlkreis Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III ist seit der Reaktivierung des Ortsverbandes im Jahre 2018 Vorsitzender und zog als Spitzenkandidat der JuLis 2020 in den Rat der Stadt Ennepetal ein. „Ich bin unheimlich stolz auf unser herausragendes Kommunalwahlergebnis,welches wir mit der vollen Kraft der Jungen Liberalen im letzten Jahr erkämpft haben – diese Erfolgsgeschichte möchte ich im Superwahljahr mit euch gemeinsam wiederholen!“ so Böhler bei seiner Antrittsrede.

Vertreten wird Daniel Böhler auch weiterhin von Paul Jakobi, zur neuen Schatzmeisterin wurde Dimitra Papadopoulou gewählt.

