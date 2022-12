Ennepetal: Kabelbrand im Keller eines Wohnhauses

Ennepetal. Ein Kabelbrand im Keller eines Wohnhauses am Wilhelm-Crone-Hain beschäftigte die Feuerwehr Ennepetal am Donnerstagabend.

Um 17.17 Uhr war die Wehr mit dem Stichwort „Brand im Gebäude“ alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich im Kellerbereich Rauch ausgebreitet, der auch schon in den Wohnbereich im Erdgeschoss zog. Es stellte sich heraus, dass eine fest verbaute Leitung der Hauselektrik in Brand geraten war.

Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten das Feuer schnell löschen. Drei Menschen, die sich noch im Gebäude befanden, wurden über den Flur gerettet, nach draußen gebracht und dem Rettungsdienst zugeführt. Der Notarzt untersuchte alle drei und sah keine Notwendigkeit für einen Transport ins Krankenhaus.

Mit Überdruck belüftet

Im Anschluss an die Löscharbeiten setzte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang, öffnete die Kellertür und nahm per Lüfter eine kontrollierte Überdruckbelüftung zum Entrauchen des Kellerbereichs vor. Zudem nahmen die Wehrleute Messungen an den Leitungen vor und kontrollierten das Haus mittels einer Wärmebildkamera. Der betroffene Elektrostrang wurde schließlich außer Betrieb genommnen und der Strom ansonsten wieder eingeschaltet, so dass auch die Heizung wieder lief.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit insgesamt 28 Kräften und acht Fahrzeugen vor Ort und konnte den Einsatz um 18.42 Uhr beenden.

