Achtung: Hier finden Kanalarbeiten statt (Symbolfoto). In Ennepetal sind bis Frühjahr 2024 mehrere Maßnahmen geplant.

Verkehr Ennepetal: Kanalsanierung in zahlreichen Straßen geplant

Ennepetal. In Ennepetal stehen ab Montag diverse Kanalarbeiten an. Bis zum Frühjahr 2024 können Verkehrsteilnehmer sich auf Einschränkungen einstellen.

Ab voraussichtlich Montag, 23. Oktober, bis zum Frühjahr 2024 werden wieder Kanalsanierungsarbeiten im Inliner-Verfahren im Stadtgebiet in Ennepetal ohne Straßenaufbrüche durchgeführt. Das teilt die Stadt mit. In der Nähe der jeweiligen Einbauschächte würden Fahrzeuge positioniert und verblieben pro Einbauabschnitt etwa acht Stunden an den entsprechenden Schächten.

Dort komme es zur teilweisen Sperrung des Gehwegs und gegebenenfalls zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn. Betroffen sind Einzelbereiche in folgenden Straßen: Ackersiepen, Bergstraße, Buchenstraße, Deterberger Straße, Gustav-Bohm-Straße, Hagener Straße, Heilenbecker Straße, Kampstraße, Neustraße, Scharpenberger Straße, Spreeler Weg, Ulmenstraße, Voerder Straße, Wilhelmstraße, Wilhelm-Schläper-Straße, Zur Laube.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Falls erforderlich würden Haltverbotsschilder in den Arbeitsbereichen aufgestellt, um die Beeinträchtigungen für den laufenden Verkehr minimal zu halten, so die Stadt: „Die Fahrzeugführer werden gebeten, in den betroffenen Abschnitten besonders umsichtig zu fahren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm