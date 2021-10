Ennepetal: Karambolage-Unfall mit vier Pkw und Verletzten

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Bei einem Unfall in Ennepetal wurden vier Pkw beschädigt und zwei Personen verletzt.

Ennepetal. Bei einem Karambolage-Unfall in Ennepetal wurden vier Pkw beschädigt und zwei Personen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße wurden am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Gegen 15.45 Uhr war eine eine 57-jährige Frau aus Ennepetal in Richtung Gevelsberg unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Voerder Straße standen bereits mehrere Pkw an einer roten Ampel. Die Ennepetalerin übersah den vor ihr wartenden Pkw einer 45-jährigen Hagenerin und fuhr auf. Dadurch wurde der Pkw nach vorn geschoben und prallte auf den Pkw eines 36-jährigen Ennepetalers. Dieser wiederum fuhr auf den Pkw einer 44-jährigen Frau aus Wetter auf.

Lesen Sie auch: AVU hebt Gaspreise an: So teuer wird es für Kunden in EN

Bei dieser Kettenreaktion verletzten sich die 57-jährige Ennepetalerin und die 45-jährige Hagenerin leicht. Beide wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr rückte mit sechs Kräften aus, versorgte die Verletzten, sicherte die Fahrzeuge, nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel auf und reinigte die Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm