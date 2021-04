Ennepetal: Klaus Gockel feiert seinen 80. Geburtstag

Ennepetal. An der Loher Straße in Ennepetal ist er groß geworden. Voerde stand für ihn auch immer im Mittelpunkt. Klaus Gockel wird am Samstag 80 Jahre alt.

Schon seit einigen Jahren ist er Ehrenmitglied des FC Blau-Weiß Voerde. Als 2. Vorsitzender hat er die Geschicke des Vereins, dem er seit 60 Jahren angehört, mitbestimmt. Auf dem Platz stand er für die Altherren-Fußballer. Als junger Mann war der Handballsport beim CVJM Voerde sein Ding. Auf dem Tanneneck-Sportplatz lernte Klaus Gockel als 17-Jähriger seine Christel kennen. 57 Jahre sind sie nun verheiratet, haben drei Jungs, zwei Schwiegertöchter und ein Enkelkind. Das Paar wohnt am Breslauer Platz.

Als sich vor einiger Zeit der Verein „Voerderleben“ gründete, wurde Klaus Gockel Mitglied. „Aus Überzeugung!“ wie er betont. Er zählt auch zum Heimatverein, nimmt gerne mit seiner Frau am gemütlichen Prölken Koffi teil. Und wenn in Voerde Kirmes ist, dann wird Klaus Gockel unruhig. „Möglichst an allen Tagen macht er dann seine Runden über den Kirmesplatz und über die Lindenstraße“, erzählt Ehefrau Christel.

Sportler, Sänger und Sozialdemokrat

Vor über 20 Jahren holte ihn Vorsitzender Klaus Glenzke in den Shanty-Chor Voerde. Seit dieser Zeit geht er mit Begeisterung in die Proben, freut sich auf Auftritte nah und fern. Klaus Gockel singt auch im SPD-Chor Arbeiter- und Volkslieder statt Shantys. In der Ennepetaler SPD übte er Jahrzehnte lang verschiedene Ämter im Vorstand aus und in Wahlkämpfen war er als Plakatkleber unterwegs. Seit 43 Jahren gehört er der Partei an. Passives Mitglied ist der Geburtstagsjubilar im Akkordeon-Orchester und bei Konzerten als Zuhörer mit dem ganzen Herzen dabei.

Schon seit vielen Jahren haben die Gockels einen Wohnwagen am Dümmer See stehen, seit einiger Zeit gehört eine Hütte dazu. „BVB“ ist an der Tür zu lesen, denn Klaus Gockel ist mit Leidenschaft Fan der Dortmunder Borussia. Wenn Klaus Gockel mal wieder eine Runde durch Voerde macht, erinnern ihn viele Bauten an sein Arbeitsleben. Als Maurer und Stuckateur hat er am Entstehen der Häuser mitgearbeitet.