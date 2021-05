Ennepetal: Kölner Straße wieder freigegeben

Ennepetal. Ein Baum in Schieflage hat in Ennepetal den Verkehr auf der Kölner Straße zum Erliegen gebracht. Die Straße wurde wieder freigegeben

Die Feuerwehr wurde um 14.55 Uhr alarmiert. An der Kölner Straße in Höhe Hausnummer 71-77, kurz vorm Kruiner Tunnel, drohte ein Baum auf die Straße zu stürzen. Er war gekippt und blieb in der Oberleitung der Straßenbeleuchtung hängen, teilte die Feuerwehr Ennepetal mit. Die Kölner Straße wurde umgehend für den Verkehr gesperrt und blieb es für knapp zwei Stunden. Verkehrsteilnehmer auf dem Weg von Ennepetal nach Gevelsberg bzw. umgekehrt mussten den Bereich seitdem weiträumig umfahren. Die Hauptverkehrsader war zwischen Kreuzung Kölner Straße/Friedrichstraße in Ennepetal und Mauerstraße in Gevelsberg gesperrt.

Nach Sicherung des Gefahrenabschnitts machten sich Kräfte der Technischen Betriebe Ennepetal und der Feuerwehr Ennepetal daran, den umgekippten Baum abzusichern und anzuheben, so dass er in Stücke zersägt werden konnte. Dies ist bereits erfolgt. Der Rest vom Baum wurde an der Straßenseite abgelegt und wird entsorgt.

Die Feuerwehr ist inzwischen wieder eingerückt. Sie war mit zwei Fahrzeugen und sieben Kräften vor Ort. Der Löschzug 1 hatte während der Einsatzzeit den Grundschutz auf der Wache übernommen.

Die Polizei hat die Kölner Straße kurz nach 17.30 Uhr wieder freigegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm