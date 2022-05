Ennepetal: Kostenlose Hygieneartikel für Mädchen und Frauen

Ennepetal. Hilfestellung für Mädchen und Frauen in Notsituationen: Stadt Ennepetal stellt vier Automaten mit kostenlosen Hygieneartikeln zur Verfügung.

Der Rat der Stadt hat Ende 2021 Gelder für eine zweijährige Pilotphase zur Bereitstellung von kostenlosen Hygienematerialien für Frauen und Mädchen beschlossen. Auf Antrag der Jusos Ennepetal, die eine Erprobung und Evaluierung eines solchen Projektes für Ennepetal angestoßen haben, geht diese Antragsidee jetzt in die praktische Umsetzung.

„Ich freue mich sehr und bedanke mich für die gute organisatorische Abwicklung bei der Stadt Ennepetal“, sagt Janine Schulze, Initiatorin des Antrags und Vorsitzende der Ennepetaler Jusos. „Lebenssituationen von Frauen und Mädchen in Ennepetal zu verbessern, Hilfestellungen zu geben und Aufklärung zu betreiben, sind elementarere Bausteine gleichstellungspolitischer Arbeit. Aufstellorte zu finden, die zentral, aber auch anonym sind, um Mädchen und Frauen die Möglichkeit zu geben, Hygieneartikel unbeobachtet und ungestört zu bekommen, war herausfordernd. Menstruation und Schamgefühl hängen oft eng zusammen. Die Herausforderung ist gelungen.“

Zukünftig werden vier Automaten im Stadtgebiet zu finden sein. Im Rathaus, im Mehrgenerationenhaus, im Bürgerbüro/Bücherei und im Evangelischen Gemeindehaus Voerde. Der erste Automat wurde bereits im Rathaus aufgehängt. Alle Automaten werden von Verantwortlichen vor Ort betreut. Die Gleichstellungsbeauftragte Nina Däumig begleitet engmaschig und evaluiert das Pilotprojekt.

„Dieses Projekt ist eine wichtige Hilfestellung für Mädchen und Frauen in Ennepetal. In ‚Notsituationen‘ kostenlose Unterstützung anbieten zu können, ist etwas ganz Besonderes und ich freue mich, dass sich Ennepetal für diesen Weg entschieden hat“, so Bürgermeisterin Imke Heymann.

