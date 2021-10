Die Feuerwehr löscht mit Wasser aus einem Hohlstrahlrohr. Am Freitag mussten die Kräfte aus Ennepetal gleich zweimal zur Jacobstraße ausrücken.

Brandstiftung? Ennepetal: Kripo ermittelt nach Feuer in Abfallcontainern

Ennepetal. Am späten Freitagabend haben auf einem Firmengelände in Ennepetal zwei 40 Kubikmeter große Abfallcontainer gebrannt. Die Kripo ist eingeschaltet.

Gleich zweimal innerhalb eines Tages musste die Feuerwehr Ennepetal am vergangenen Freitag zur Jacobstraße ausrücken.

Am späten Vormittag um 11.32 Uhr hatte in einem Betrieb im vorderen Bereich der Jacobstraße die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. „In einem Maschinenraum eines Aufzugs hatte sich aus ungeklärten Gründen die Seilbremse überhitzt“, teilte die Feuerwehr später mit. Dies führte zu einer leichten Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte der Wehr hatten die Aufzugsanlage stromlos geschaltet und das betroffene Bauteil mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz konnte um 12.19 Uhr beendet werden.

Ein zweites Mal zur Jacobstraße alarmiert wurde die Feuerwehr am späten Freitagabend, um 22.49 Uhr. Eine Person hatte am Ende der Jakobstraße ein Feuer gesehen, ging von einem Waldbrand aus und hatte sofort die Feuerwehr herbeigerufen. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass auf einem Firmengelände zwei 40 Kubikmeter-Container mit Abfällen brannten. Bei der Feuerwehr war später von Papier die Rede. Die Container wurden mittels eines firmeneigenen LKW abgekippt, mit einem Bagger auseinandergezogen und mit Wasser abgelöscht. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 1.40 Uhr.

Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Polizei eingeschaltet. Erkenntnisse zur möglichen Brandursache liegen noch nicht vor.

