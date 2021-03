Ennepetal: Kröten haben sich auf gefährlichen Weg gemacht

Die Stadt Ennepetal hat Schilder zum Schutz der Kröten aufgestellt. Diese Archivaufnahme entstand an der Kahlenbecker Straße.

Ennepetal. Die Laichwanderung hat begonnen. Um den Tod durch Überfahren zu verhindern, gibt es in Ennepetal sogar zeitweise Straßensperrungen.

Die diesjährige Laichwanderung der Frösche, Kröten und Molche hat begonnen. Die Stadt Ennepetal hat daher wieder an den von den Amphibien am meisten frequentierten Straßenbereichen entsprechende Hinweisschilder installiert. Alle Kraftfahrer werden gebeten, dort besonders umsichtig und langsam zu fahren. Außerdem wird der Behlinger Weg zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Aktivität abends und nachts

Auch in den Bereichen, wo Schutzzäune vorhanden sind, gibt es immer wieder mal besonders fähige „Kletterer“ unter den Amphibien, die selbst diese Barriere überwinden können. Gerade wenn die Temperaturen in den Abend- und Nachtstunden mindestens 6° C erreichen, und es auch noch regnet, ist mit erhöhter Wanderaktivität zu rechnen.

Der Behlinger Weg ist – wie in jedem Jahr – von der Amphibienwanderung betroffen. Er wird daher ab dem heutigen Mittwoch, 17. März (abends), bis auf weiteres täglich in der Zeit von 19 bis 6 Uhr gesperrt.

Wer gerne bei der Betreuung der Amphibienzäune im Bereich des Ahlhauser Hammers oder der Kahlenbecker Straße mithelfen möchte, kann sich bei Dr. Cordula Tomaschewski, bei der Stadt Ennepetal für den Bereich Umwelt verantwortlich, unter 02333/979-157 melden. Diese Zäune werden bereits seit mehr als zwanzig Jahren von amtlichen und ehrenamtlichen Helfern betreut.