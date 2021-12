Ennepetal: Kunstraum EN lädt zur Jahresausstellung ein

Der Verein „Kunstraum EN“ veranstaltet vom 17. Dezember 2021 bis 16. Januar 2022 seine Jahresausstellung in der Kunstraum-Galerie an der Bergstraße 32 in Voerde. Hier ein Ausschnitt aus einem Werk von Kunstraum-Mitglied Reinhard Dedecek.

Ennepetal. Die heimische Künstlervereinigung „Kunstraum EN“ lädt zu ihrer Jahresausstellung in der Galerie an der Bergstraße 32 in Ennepetal-Voerde ein.

Die heimische Künstlervereinigung „Kunstraum EN“ lädt zu ihrer Jahresausstellung in der Galerie an der Bergstraße 32 in Voerde ein. Die Vernissage findet am Freitag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr im schön beleuchteten Garten statt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

In der Ausstellung werden die Mitglieder des Vereins ihre neuesten Werke zeigen. „Unsere zeitgenössische Kunst ist kritisch, schön, widersprüchlich, vielfältig, politisch“, heißt es in der Einladung. „Kunst ist für alle da, an Kunst können wir uns erfreuen und positiver denken.“ Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler sind die „Gruppe Leuchtstoff“ (Peter Mäder, Wolfgang Lieber, Ralf Friedrich), Maria Bemelmans, Reinhard Dedecek, Marko Dowald, Werner Kollhoff, Brigitte Riechelmann, Norbert Kramer und Wolfgang Zachow.

Um Anmeldung zur Vernissage wird gebeten per SMS an 0172/6107391. Die Ausstellung kann bis zum 16. Januar 2022 nach Anmeldung besucht werden. Es gilt die 2G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm