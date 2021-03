Ennepetal: Kunstraum EN trauert um Hartmut Koch

Ennepetal. Der Kunstraum EN trauert um Hartmut Koch. Der Künstler aus Hagen hatte auch in Ennepetal ausgestellt.

Der Kunstraum EN trauert um Hartmut Koch. Der Hagener Künstler starb am 1. März mit 86 Jahren, voller Pläne und Zusagen für weitere Ausstellungen.

Gerade in den letzten Jahren hatte er durch Material-Experimente die Kunst der Kleinskulptur für sich entdeckt, die er 2016 zum ersten Malin der Gruppenausstellung der temporären Galerie „12 Räume im Kunsthaus Wetter“ präsentierte. Die Organisatoren Werner Kollhoff und Michael Schlieper vom Kunstraum EN hatten Hartmut Koch als Gastkünstler eingeladen. Und 2018 organisierte die Produzentengalerie des Kunstraum EN eine große Einzelausstellung als Gesamtschau seiner malerischen und plastischen Werke. Lesen Sie dazu auch diesen Bericht

Seine berufliche Laufbahn startete der 24-jährige Hartmut Koch als Fotograf für kulturelle Berichterstattung bei der WR in Iserlohn. Hatte er doch neben seiner Lehre zum Elektromeister wesentliche Grundlagen der Fotografie bei dem Bildjournalisten Willi Gockel erworben. In seinen ausdrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotos entwickelte er eine besondere Technik der Kontraste. Begegnungen mit Künstlern inspirierten ihn zu eigenen bildgestalterischen Experimenten. Mit fotografischer Schärfe schuf er neuartige Bildwelten, mit denen er bald international in vielen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen zu sehen war.

Bestärkt durch diese Erfolge gründete Hartmut Koch Anfang der Siebziger mit Künstler-Freunden die Galerie KEO, ein Jahrzehnt lang angesehener Kunstraum in Hagen. Seine Werke waren weiterhin auch immer in verschiedenen bekannten Galerien des Landes vertreten.

Die künstlerische Persönlichkeit von Hartmut Koch spiegelte sich konsequent in seinen Kreationen: eigenwillig, gradlinig und ohne Erklärungen trat er zeitlebens bescheiden in der Kunstszene auf.

Hartmut Koch stellte zuletzt in seinem produktiven Künstlerleben eine Fülle von zauberhaften Werken her, in denen er bewusst morbide Naturelemente durch industriell hergestelltes Material stabilisierte.