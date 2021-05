Ennepetal: Kurioser, tierischer Einsatz für die Feuerwehr

Ennepetal. So einen Einsatz erlebt die Feuerwehr Ennepetal auch nicht jeden Tag. Am Samstag sollte sie ein Tier aus einem Baum befreien – eigentlich.

Am Samstag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen gerufen. Um 10.03 Uhr sollten im Stadtteil Altenvoerde in Ennepetal ein Tier in einem Baum festhängen. Zwei Einsatzkräfte kontrollierten mit der Drehleiter daraufhin den Baum und wurden fündig. Allerdings handelte es sich bei dem Tier um einen mit Helium gefüllten Ballon in Papageienform. Da dieser nur schwer zu erreichen war konnte der Helium-Papagei nicht befreit werden.

Tierisch weiter ging es mit einer verletzten Taube in der Fußgängerzone in Milspe. Da die Taube sich selbstständig von der Einsatzstelle entfernt hatte, konnte auch hier nicht geholfen werden.

