Ennepetal: Laternenumzug durch die Kluterthöhle

Kinder ziehen mit Laternen durch die Kluterthöhle – hier eine Archivaufnahme. In diesem Jahr werden die Martinsführungen wieder angeboten.

Ennepetal. Die beliebten St.-Martins-Führungen mit Laternenumzug durch die Kluterhöhle finden wieder statt. Hier alle Infos dazu

Leuchtend bunte Laternen und strahlende Kindergesichter in der dunklen Kluterthöhle: Die traditionellen St.-Martins-Führungen mit Laternenumzug durch die Höhle sind jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight und vor allem auch völlig witterungsunabhängig.

Während der Führung wird die Geschichte von St. Martin erzählt und Kinder und Erwachsene singen bei herrlicher Akustik gemeinsam Laternenlieder. Pferde und Kerzen dürfen nicht mit in die Höhle, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch.

Dieses Jahr finden die Führungen am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, statt. Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person. Noch gibt es an beiden Tagen freie Plätze.

Interessierte buchen direkt online auf www.kluterthoehle.de.

