Ennepetal: „Liebe auf den ersten Blick“ hält schon 60 Jahre

Ennepetal. Erika und Siegfried Schluszas, die am Falkenweg in Ennepetal im schmucken Eigenheim wohnen, feiern am Mittwoch, 19. April, ihre Diamanthochzeit.

„Ich bin in sie verliebt wie eh und je“, schmunzelt der Bräutigam.

Erika Schluszas (78), geborene Jansen, stammt aus Hagen-Haspe, Ehemann Siegfried (79) wurde in Hasperbach groß. Kennengelernt haben sich die jungen Leute beim Tanz in Herdecke. „Da war Twist angesagt und dementsprechend habe ich mich frisiert: hoch toupiert“, erinnert sich Erika Schluszas. Das gefiel Siegfried, der dem hübschen Mädchen Erika aufgefallen war wegen seiner dunklen Lockenpracht. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, betont das Ehepaar.

Siegfried Schluszas ist gelernter Bäcker und Konditor, hat, bis zum Renteneintritt, 25 Jahre bei Brandt in Haspe gearbeitet. Die Ehefrau war als Einzelhandelskauffrau tätig. Der Diamantbräutigam war 12 Jahre in Milspe und zehn Jahre in Voerder auf den Wochenmärkten als Marktmeister der Ansprechpartner. Den Voerder Wochenmarkt habe er gegründet. Er habe etliche Markthändler in Wuppertal und Bochum gewinnen können. Seit die Stadt die Wochenmärkte übernommen hat, habe er sich in diesem Bereich zur Ruhe gesetzt.

„Aber es hat viel Spaß gemacht, meine Frau hat mich da unterstützt, und zu bestimmten Feiertagen haben wir Sachen wie bunte Eier, Stutenkerle oder kleine Geschenke für Kinder verteilt.“

Großes Hobby des Paares ist der TV Altenvoerde, wo zweimal wöchentlich Gymnastik betrieben werde. „In Gevelsberg wird regelmäßig gekegelt.“ Dann ist da noch der Garten am Haus, in dem viele Stauden gedeihen.

Das Diamantpaar hat zwei Kinder, Martina und Daniela, sowie zwei Enkelkinder, Marie Kristin und Marvin. Zur Familie gehört seit 41 Jahren Theo, der Graupapagei, der die Eheleute jeden Tag mit „Guten Morgen“ begrüßt. „Der spricht noch mehr als Frauen reden“, schmunzelt Siegfried Schluszas.

„Wir haben alles gemeinsam gemacht, schöne Urlaube erlebt und lange Wanderungen unternommen. Was er denkt, denke ich auch. Wir freuen uns über unsere Familie, über wohlgeratene Kinder und Enkelkinder“, betont Erika Schluszas.

Bürgermeisterin Imke Heymann wird dem Diamantpaar persönlich Glückwünsche aussprechen.

