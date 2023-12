Ennepetal: Lkw rammt Pkw – Fahrer haut einfach ab

Die Heinrichstraße in Ennepetal (Archivaufnahme). Auf dieser Straße passiert der Unfall mit dem Sattelschlepper, der einen Pkw rammt.

Ennepetal/Schwelm Als sein Sattelschlepper in Ennepetal einen Pkw rammt, haut der Fahrer einfach ab. Doch es gibt eine Zeugin, die alles beobachtet hat.

Mit einem Sattelschlepper rangiert ein 36-Jähriger am 15. November vergangenen Jahres auf der Heinrichstraße in Ennepetal. Er touchiert einen geparkten Landrover. Es entsteht ein Schaden von 2226,51 Euro. Statt die Polizei zu rufen und auf diese zu warten, fährt der Remscheider davon. Eine Frau hat das Ganze beobachtet und meldet das Geschehen der Polizei. Der Fall landet am 20. April im Amtsgericht Schwelm. Der Vorwurf: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Lesen Sie auch:

Erzieher-Lehre steht auf der Kippe, weil das Geld fehlt

Filmdreh im Schwelmer Tunnel: Märchen an Weihnachten auf ARD

Ennepetal: Verzweifelter Vater stiehlt Schokolade und Eis

Gevelsberg: 146-Euro-Knöllchen für Falschparken gezahlt

Das Verfahren wird vorläufig gegen eine Zahlung von 500 Euro eingestellt. Der 36-Jährige lässt die Chance allerdings verstreichen und zahlt nicht. So wird das Verfahren wieder aufgenommen. Es kommt zu einem erneuten Sitzungstermin im Amtsgericht Schwelm.

„Ich konnte es finanziell nicht“, begründet der Angeklagte das Ausbleiben der Zahlung. Er habe seinen Job verloren und die Miete sei erhöht worden. Bezüglich des Vorwurfs erklärt der Remscheider: „Ich habe gemerkt, dass ich etwas angetitscht habe. Aber ich habe keinen Schaden gesehen.“ Er sei danach auch nicht abgehauen, sondern habe in der Nähe noch etwas abgeladen. Das habe mindestens eine halbe Stunde gedauert.

Das Gericht beschließt, dem 36-Jährigen noch eine Chance zu geben. Die Vorsitzende stellt das Verfahren erneut vorläufig ein. Sie gibt dem Mann Gelegenheit, innerhalb einer Stunde das Geld bar einzuzahlen. Dieses Mal nimmt der Remscheider die Chance wahr und zahlt, nachdem er das Geld schnell von einer nahegelegenen Bank geholt hat.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Über die Entscheidung ist der Angeklagte merklich froh. Im Falle einer Verurteilung wäre er wohl nicht um ein Fahrverbot herumgekommen: „Das wäre richtig schlecht, weil ich einen neuen Arbeitgeber habe. Ich bin wieder Lkw-Fahrer.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm