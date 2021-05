Ennepetal: Maibaum ist Zeichen der Freude in der Pandemie

Ennepetal. Ennepetaler stellen ihren Maibaum auf und machen klar, dass das Leben auch mit Corona weitergeht.

Immer am Vorabend des 1. Mai wird nahe der Friedensglocke am „Zönchen“-Eingang mit einem Fest des Heimatvereins Voerde der Maibaum errichtet. In Corona-Zeiten gab es keine Musik und der noch nicht geschmückte Maibaum wurde auch nicht in einem kleinen Festzug über die Lindenstraße getragen. Diesmal transportierte ihn ein Tieflader direkt aus einer Halle des Bauunternehmens Blume. Dort hatten Mitglieder des Heimatvereins Hand angelegt und einen neuen Baumstamm zum Maibaum gestaltet. Das war notwendig, weil der alte Baum mehrmals von Autos beschädigt worden war.

Bevor der Baum von Bernd Altena mit dem Kran aufgerichtet und erstmals das untere Teil in eine extra angeschaffte Hülse versenkt wurde, wurde die Krone mit bunten Bändern geschmückt und 32 Plaketten von Vereinen angebracht. Das alles nur vor den Blicken weniger Passanten. „Voerde ohne Maibaum, das wollten wir nicht!“ sagte Heimatvereins-Vorsitzender Hans Martin Heimhardt. Der Baum symbolisiere auch ein Stück Normalität in Zeiten der Pandemie.

