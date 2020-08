Ennepetal: Mann begrapscht 12-Jährige auf offener Straße

Die Polizei sucht einen Mann, der eine 12-Jährige in Ennepetal auf offener Straße begrapscht haben soll. Es gibt eine Beschreibung des Mannes.

Der Fall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Friedrichstraße. Die Zwölfährige war mit ihrer gleichaltrigen Freundin aus der Innenstadt kommend in Richtung Kölner Straße unterwegs, als ihnen in Höhe der Bushaltestelle Friedrichstraße ein Mann entgegen kam.

Genau in dem Moment, als sie auf gleicher Höhe sind, rempelt der Mann das Mädchen an und drückt es mit seinem Körpergewicht gegen den Zaun am Seitenrand des Fußweges. In der Mitteilung der Polizei, die am Montag veröffentlicht wurde, heißt es dazu: „Der Mann berührte das Kind gegen seinen Willen am Oberschenkel“.

Nicht damit gerechnet hat der Unbekannte, was dann passierte: Das Mädchen zog das Knie an und trat damit gegen den Genitalbereich des Mannes. Die Zwölfjährige konnte sich so aus ihrer schlimmen Situation befreien. Gemeinsam mit ihrer Freundin rannte sie schnell davon und lief von dort direkt nach Hause, um zu erzählen, was ihr gerade passiert war. Der Vater der Zwölfjährigen machte das einzig richtige und erstattete sofort Anzeige bei der Polizei.

Die Mächen konnten der Polizei wichtige Angaben machen, so dass die am Montag eine Täterbeschreibung veröffentlichen konnte. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 170 cm groß, etwa 50 Jahre alt mit einer normalen Figur. Er soll eine gebräunte Haut und kurz geschorene Haare, fast eine Glatze, haben. Bekleidet war er mit einer grauen dreckigen Arbeitshose und einem grauen T-Shirt mit weißer Druckschrift auf dem Rücken.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder der Tat geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-01664000 eingereicht werden.