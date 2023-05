Ennepetal: Mann nach Unfall mit Pedelec verletzt

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). In Ennepetal hat sich ein Mann bei einem Unfall auf der Kölner Straße verletzt.

Ennepetal. Wie die Polizei meldet, hat es am Dienstag einen Unfall mit einem Verletzten auf der Kölner Straße in Ennepetal gegeben.

Ein 34-jähriger Ennepetaler hat sich am Dienstag gegen 11.20 Uhr bei einem Unfall auf der Kölner Straße in Ennepetal in Fahrtrichtung Gevelsberg verletzt.

An einem abgesenkten Bordstein wollte er vom Gehweg auf die Fahrbahn fahren und lenkte sein Pedelec so nach links, dass sich die Reifen in den dort befindlichen Straßenbahnschienen verkanteten. Er verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm