Ennepetal: Mann schlägt Zeitungsbotin mit Faust ins Gesicht

Ennepetal. Brutal schlägt ein Mann in Ennepetal eine wehrlose Zeitungsbotin zusammen, die bereits eine Verletzung am Knie hatte. Die sucht den Täter.

Brutaler Angriff auf eine Zeitungsbotin: Am Samstag beobachtete eine 50-jährige Zeitungsbotin gegen 3.30 Uhr einen Mann, der sich an der Lindenstraße an den dort abgelegten Zeitungen bediente. Als sie den Dieb ansprach, kam es zum Streit, weil dieser der Meinung war, dass die Zeitungen für alle seien.

Er beleidigte die Frau mit „Hure“ und „Arschloch“ und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Zuletzt trat er ihr gegen ihr erkennbar verletztes Knie, an dem sie eine Orthese trug. Der Angreifer flüchtete mit seinem schwarzen Mountainbike in Richtung Loher Straße. Der Frau blieb mit leichten Verletzungen zurück und informierte die Polizei.

Der Angreifer wird so beschrieben: Etwa 185 cm groß, stabile Figur. Er hat hellbraune Haare, einen braunen Schnäuzer und Spitzbart. Er trug eine Brille, dunkle Mütze, beige Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333/91664000 entgegen.