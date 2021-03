Feuerwehr Ennepetal: Maschine brennt in Fertigungshalle

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal musste zu einem Brand in einer Fertigungshalle ausrücken. Eine Maschine hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am vergangenen Dienstag zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Die automatische Brandmeldeanlage einer Firma in der Gewerbestraße meldete um 12.45 Uhr einen Brand. In einer Fertigungshalle war eine Maschine in Brand geraten. Durch erste Löschmaßnahmen konnte der Brand durch Mitarbeiter bereits eingedämmt werden. Die Feuerwehr übernahm die restlichen Löscharbeiten und lüftete die Halle. Es waren die Hauptamtliche Wache, der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Für diese endete dieser Einsatz um 14.33 Uhr.

Gerade wieder an der Wache angekommen, ertönte für die Hauptamtliche Wache erneut der Alarmgong. Um 14.41 Uhr ging es zu einem Wasserrohrbruch in die Hinnenberger Straße. Hier wurde ein Leitungsdefekt in einer Wohnung festgestellt. Die Einsatzkräfte verschafften sich zutritt zu der Wohnung und konnten die defekte Leitung schließen. Der Einsatz endete für die sieben Kräfte um 15.22 Uhr.

Um 14.58 Uhr ging schon der nächste Alarm ein. In der Herminghauser Straße brannte ein Mülleimer. Bereits während der Anfahrt der Feuerwehr, löschten aufmerksame Bürger den Müllbehälter. Die Feuerwehr brauchte die Einsatzstelle nur noch zu kontrollieren und rückte wieder ein. Für die eingesetzten Kräfte der Hauptamtlichen Wache und der Löschgruppe Rüggeberg endete dieser Einsatz um 15.37 Uhr.