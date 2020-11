Ennepetal: Mit dem VW-Bus von Altenvoerde durch die Welt

Nur wenige Ennepetaler wissen es: Ein in Fachkreisen international bekannter Filmregisseur und Drehbuchautor lebt in Altenvoerde. Dort begann als junger Mann Rudolf Schlaepers (jetzt 75) abenteuerliches Leben mit seiner Frau Renate. Sie machten sich 1972 mit einem VW-Bulli auf, um über Istanbul, Teheran, Kabul und Pakistan nach Indien zu fahren. Das junge Ehepaar reiste durch 25 Staaten, bis die beiden wieder in Ennepetal waren. Aber davon später mehr, auch von der zweiten Reise mit einem VW-Bulli durch die Staaten des amerikanischen Kontinents.

Fotografieren und Filmen das große Hobby

Das Fotografieren und Filmen war das große Hobby von Rudolf Schlaeper geworden. Sein Super 8- Film, ein Spielfilm, errang 1983 die Goldmedaille des Bundes Deutscher Filmamateure. Es war ein Zufall, dass der Preisträger den Kameramann Peter Mucko in Düsseldorf kennenlernte – und Schlaepers berufliche Karriere nahm langsam, aber stetig ihren Lauf. Er wurde bei Filmaufnahmen Kabelträger. Aber Rudolf Schlaeper wollte mehr.

Da der Diplom-Sozialwissenschaftler nicht die Möglichkeit hatte, eine Filmhochschule zu besuchen, las er alles, was mit Film zu tun hatte. „Zwei Jahre intensive Selbstausbildung. Ich bin nach Los Angeles geflogen, um mir Fachbücher zu holen, die es in Deutschland nicht gab“, erzählte Rudolf Schlaeper im Beisein seiner Frau Renate dieser Zeitung.

Bald war der Durchbruch geschafft. Die Welt des Werbefilms stand ihm offen. Wer im Kino vor dem Hauptprogramm die Filme der Telekom, Bundesbahn, Post sowie Panasonic, Mercedes, Bosch und des Landesumweltamtes NRW und weiterer Unternehmen gesehen hat, der hat Filme von Rudolf Schlaeper erlebt. Als Drehbuchautor hat er Geschichten über Produkte entwickelt und sie anschließend als Regisseur mit seiner Mannschaft umgesetzt.

Wieder gab es einen Preis für Schlaeper, diesmal für den Profi. Beim Europäischen Wirtschaftsfilmfestival erhielt er die Goldmedaille für den Streifen „Heavenly Jo“, ein Science Fiction-Film. Rudolf Schlaeper versteht es, außergewöhnliche Geschichten zu entwickeln, selbst bei eigentlich trockenen Thema wie zum Beispiel über den „Bohrhammer“. Der Film wurde „Betonexpress“ genannt.

Schlaepers Arbeiten wecken Emotionen, auch mit Hilfe von schnellen Schnitten. Er war mit seinem Team ganz nah dabei, als die Telekom in Cap Canaveral einen Satelliten ins All schickte, es entstand der Film „Tänzer im Orbit“. Der Regisseur erinnert sich: „Die Erde dröhnt, ein Feuerball verdrängt die Dunkelheit der Nacht… Ein Erlebnis der besonderen Art, das als Highlight des Filmschaffens immer in Erinnerung bleibt!“

Bücher voller Fotos und persönlicher Erinnerungen „Ausbruch“, „Höhenflug“ und „Film…Spuren“ heißen die Bücher, in denen Fotos und persönliche Erinnerungen von den Reisen durch Asien, Afrika und Nord- Mittel- und Südamerika und dem Leben als Regisseur festgehalten sind. Die Bände sind nicht im Buchhandel zu haben. Renate Schlaeper hatte bei den Reisen Tagebuch geführt. „Heute noch können wir unser Glück kaum fassen und sagen beide, dass unsere Reisen mit dem VW-Bus das Highlight unseres Lebens waren!“ so steht es schwarz auf weiß.

Im Jahre 1992 winkte ein „bombiger Auftrag, wie er es jetzt nennt. Ein Film über den Hochgeschwindigkeitszug zwischen Madrid und Sevilla sollte gedreht werden. Schon vor der Abreise erfährt das Filmteam, dass die baskische Terrororganisation ETA ein Attentat auf den Zug angekündigt hat. „Die Angst fuhr mit“, sagt Rudolf Schlaeper heute.

Knapp einer Katastrophe entkommen

„Die Fahrt begann. Ich saß vorne bei der Kamera mit im Zug. Auf jeder Brücke war Militär mit Flugabwehrgeschützen zu sehen. Mit 300 km/ rasten wir durch die spanische Landschaft. Geschafft! Als wir aber mit dem Helikopter (es gab noch keine Drohnen) mit vollem Speed in zwei Meter Flughöhe Bergrücken passierten, tauchte plötzlich hinter dem Gipfel eine Hochspannungsleitung auf. Geistesgegenwärtig zog der überraschte Pilot das Fluggerät nach oben. Durchatmen und betroffenes Schweigen im Helikopter. Das war knapp!“

Die Filmaufnahmen im Monument Valley(USA) seien wie ein Traum gewesen: überall nur attraktive Bilder. Schlaeper setzte dort den geländegängigen Mercedes-AMG der G-Klasse ins rechte Bild. Gegen Mittag verdüsterte sich der Himmel. Blitze zucken, es regnet. Das Wasser steigt höher und die Teamfahrzeuge drohen im Schlamm stecken zu bleiben. Im letzten Moment erreicht das Team den Parkeingang. Schlaeper: „Jeder war geschockt!“

Abenteuer überall, so auch auf der Suche nach richtigem Licht in Duisburg und Düsseldorf, beim Dreh in Dubai oder am Teide auf Teneriffa sowie am Eissee in Lappland. An vielen Drehorten war Renate Schlaeper dabei, später kümmerte sie sich um die Finanzen, als Ehemann Rudolf in Düsseldorf die Firma „5D Film“ gründet. Hauptsächlich kreierte Schläper dort mit einem Team Geschichten um AMG-Luxusschlitten.

Geschichten über Geschichten können die Schlaepers erzählen. In ihrem schönen Haus mit Blick über Altenvoerde gehört das Filmen zum Leben im Ruhestand. Ganz privat drehten sie in Schwelm-Linderhausen den Kurzfilm „Tunnelgeist“. Der Geist wurde von Renate Schlaeper dargestellt. Ein Juxfilm.

„Ich bin wieder da, wo ich als Kind gespielt und Abenteuer erlebt habe“, plaudert Rudolf Schlaeper aus. „Am Ufer der Ennepe!“ So drehte er auch mit Kamera und Drohne einen Film über die Ennepe, die für ihn als Kind der größte Fluss der Welt war, „bis ich den Ganges sah!“ Wer das Glück hatte, den Film über die Ennepe von der Quelle in Halver bis zum Kruiner Tunnel sehen zu können, der war begeistert und emotional betroffen.

Öffentlich zum Filmgucken dürfen die Schlaepers nicht einladen. Urheberrechte für die so passende und äußerst feine Musik gestatten es nicht.

Die erste große Reise führte 1972 durch Asien und Afrika

Zurück zu den Reisen: Es war im Jahre 1972. Das Abenteuerleben des jungen Ehepaares Renate und Rudolf Schlaeper begann. Das Studium an der Ruhr-Universität war erfolgreich abgeschlossen (Sozialwissenschaft), der alte VW-Bus vom Rüggeberger Milchhändler Paul Flamme erstanden. „Wir fuhren los, ohne Versicherung, ohne Krankenkasse. Wir wussten nicht, wie lange unser Geld reicht (acht Monate gearbeitet, Bierkisten geschleppt als Beifahrer im Dienste einer Brauerei), aber mit Zuversicht und jeder Menge Straßenkarten. Wir wollten dem Alltag entfliehen, ausbrechen, Neues erleben und Abenteuer suchen!“ so sagen es Renate und Ludwig Schlaeper.

Die erste Reise ging durch Asien und Afrika. Die Bilanz: acht Reifenpannen, eine Motorpanne, einen Zahnarztbesuch, eine Kollision mit einem Lkw (in der Zentralafrikanischn Republik), Staub, Wellblechpisten, Moskitos, Stürme und Unruhen. Es gab viele Begegnungen mit freundlichen Menschen und einer unaussprechlichen Armut. Das Ehepaar erlebte großartige Landschaften und Kulturen. Heute sagen sie: „Eine Reise, die wir nie vergessen werden!“ So z. B. die Begegnung mit wütenden Gorillas im Regenwald von Uganda. „In der Wüste Sahara hatten wir Mitesser an Bord. Aber wer sind sie und wo sind sie? Alles wurde durchsucht. Plötzlich flohen Mäuse aus der Trommel, die wir an der Elfenbeinküste gekauft hatten!“

VW-Bus völlig ramponiert

Als die Schlaepers ein Jahr später wieder in Altenvoerde ankamen, war der VW-Bus ramponiert. „Zum Glück gab es auf der letzten Etappe von Freiburg nach Ennepetal keine Polizeikontrolle!“ heißt es in den Aufschreibungen der Schlaepers.

Nun begann das Berufsleben für beide bei der Hoechst in Kelkheim im Taunus. Frau Renate arbeitete als Sekretärin für den Vorstand, Sozialwissenschaftler Rudolf Schlaeper in der Presseabteilung, schrieb für die Werkszeitschrift und gab für die Hoechst-Manager Seminare zu gesellschaftlichen Themen. Gerade als Rudolf Schlaeper Prokura erhalten sollte, quittierte das Ehepaar nach vier Jahren seinen Dienst.

Quer durch den amerikanischen Kontinent

Wo gehen Sie hin, fragte man sich im Unternehmen. Das Ehepaar schwieg. So hieß es im Flurfunk: „Die gehen sicher zum MAD (Militärischer Abschirmdienst der Bundeswehr)!“ Nein: Renate und Rudolf hatten wieder beim ambulanten Milchhändler Flamme einen VW-Bus erworben. Diesmal ging es quer durch den amerikanischen Kontinent, wieder mit vielen Begegnungen und Abenteuern.

Die Schlaepers erlebten das pralle Leben in Peru und fuhren auf Schmugglerpisten nach Brasilien. Da ging das Geld zu Ende. Auf dem Postamt in Buenos Aires kam die rettende Nachricht. Das Finanzamt hatte ihnen 7000 DM Steuern erstattet. Es ging bald heimwärts an Bord der „Calagaribaldi“ mit 12 Passagieren. „Der VW-Bus ist in ein großes Laken gehüllt und mit Drahtseilen auf einem der Decks festgezurrt. Genua ist unser Ziel! Wir sprechen immer häufiger darüber, wie es nun weitergeht, in welcher Stadt wir wohnen möchten und welche beruflichern Perspektiven sich bieten!“ heißt es in dem Bildband „Höhenflug“. Kein Gedanke war von einer Karriere als Filmregisseur und Drehbuchautor