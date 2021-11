Ennepetal: Mit der Jugendliebe seit 65 Jahren verheiratet

Ennepetal. Manfred und Hannelore Balzer aus dem Kämpershausweg in Ennepetal feiern am Dienstag (23. November) ihre Eiserne Hochzeit.

„Sie ist meine große Liebe von früher Jugend an“, sagt Manfred Balzer, der am Dienstag, 23. November, mit seiner Hannelore Eiserne Hochzeit feiert.

„Sie war sechzehn, als ich sie kennenlernte, hatte einen braunen Bubikopf und wunderschöne Augen, die sie immer noch hat“, blickt der Ehemann liebevoll seine Frau an. Eigentlich wollte seinerzeit Hannelores Freundin zu Besuch kommen. Diese kam auch, hatte aber den Manfred, einen Schulfreund, im Schlepptau. Es habe sofort gefunkt. „Ich habe nie bereut, mitgegangen zu sein, denn ich hatte meine Traumfrau dort gefunden“, so Hannelore Balzer. Sie sei ebenso begeistert von Manfred gewesen, der, wie heute auch, so verschmitzt dreinschauen konnte.

Trauung in der Evangelischen Kirche Milspe

In der Evangelischen Kirche Milspe gab sich das Paar vor 65 Jahren das Ja-Wort. An der Hochzeitsfeier nahmen 50 Personen teil und Mutter Balzer, die dafür ihr Schlafzimmer ausgeräumt hatte, servierte das typische Festessen, Schweinebraten und Leipziger Allerlei.

Das Ehepaar Balzer, das am Kämpershausweg im Eigenheim wohnt, betont, dass man gleiche Interessen pflege, fast alles zusammen unternommen habe. Das schweiße eine Ehe fest zusammen. „Liebe und Treue gehören aber auch dazu“, betont die Braut.

Nur in Sachen Musik gehen die Interessen ein wenig auseinander. Er besitzt eine große Schallplattensammlung mit Schlagern der 30-er bis 50-er Jahre. Gern ziehe er sich in sein „Studio B“ zurück, gesteht er. „Dort mache ich es mir gemütlich.“ Sie dagegen liebe aktuelle Schlager, zum Beispiel „Atemlos“ von Helene Fischer.

Hannelore Balzer (86), geborene Knoche, und Manfred Balzer (90) sind Ur-Ennepetaler. Sie wurde Am Knapp groß, er im Bereich der Heimstraße. Manfred Balzer erlernte den Beruf des Industriekaufmanns und war, da er mehrere Fremdsprachen beherrscht, in der Exportabteilung der Firma Rondo Waschmaschinen in Schwelm tätig. „Als das Jugendheim des TuS fertig gestellt war, war ich der erste Hausmeister dort, angestellt bei der Stadt Ennepetal.“ Später sei er bei Carp + Hones für Einkauf und Materialabrechnung zuständig gewesen. Die Ehefrau erlernte den Beruf der Näherin, war in der Textilfabrik Homberg in Langerfeld beschäftigt.

Vier Kinder, fünf Enkel und zwei Urenkel

Manfred Balzer erhielt für 30 Jahre Mitgliedschaft im TuS Ennepetal die silberne Ehrennadel verliehen. Er, der früher Handball und Fußball gespielt habe, war seinerzeit jeden Sonntag auf dem Fußballplatz anzutreffen. Heute lasse es das Knie nicht mehr zu, dass er munter durch die Gegend spaziere. Ein Hobby sei für ihn das Lösen von Sudoku-Rätseln. „Die sind so schön schwierig.“ Ehefrau Hannelore, die schon immer gern gehandarbeitet habe, strickt heute noch unermüdlich Socken für den Ehemann.

Die Eheleute haben vier Kinder, fünf Enkel und zwei Urenkel. Gefeiert werde der Ehrentag in der Grillhütte, die Enkel Marvin im Garten am Kämpershausweg gebaut hat. „Wer kommt, der kommt“, lacht Hannelore Balzer.

