Ennepetal: Mit der Kulturgemeinde auf die Philippinen

Ennepetal. Sie sind einmalig und bald auch in Ennepetal zu erkunden. Bei der nächsten Veranstaltung der Kulturgemeinde geht es auf die Philippinen.

Auf die „Philippinen – Inseln voller Kontraste“ führt ein Multivision-Vortrag am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums. Es handelt sich um einen Vortrag aus der Reihe Weltsichten der Kulturgemeinde Ennepetal.

Tobias Hauser aus Freiburg nimmt die Besucher mit auf eine Tour durch das philippinische Inselreich, das aus 7107 Inseln besteht. Sie sind von Traumstränden, steilen Klippen und unberührten Mangrovenwäldern umgeben. Sie besitzen Vulkane, Regenwald und alte Kulturstätten. Einige von ihnen sind groß und dicht besiedelt, sind Sitz großer Metropolen, wie der Mega-City Manila und der pulsierenden Handelsstadt Cebu. Andere sind kleine Koralleninseln mit einsamen Buchten, unbewohnt und unberührt.

Kulturelle Vielfalt

Die Fotografen und Fotojournalisten Tobias Hauser und David Hettich bereisten die Philippinen über mehrere Jahre und haben mit ihrem neuen Vortrag ein kontrastreiches Porträt des asiatischen Landes entworfen, das die natürliche und kulturelle Vielfalt in spannenden Reportagen widerspiegelt und interessante Einblicke in das Leben der Menschen gewährt. Neben all der Schönheit zeigen sie jedoch auch die bedrückenden Seiten des Landes. Allen Warnungen zum Trotz machte sich Hauser auf dem Weg in die Slums der Megametropole Manila, um Menschen kennen zu lernen, die dort täglich einen Kampf ums Überleben führen.

Tobias Hauser lebt und arbeitet als selbstständiger Buchautor und Fotojournalist in Freiburg im Breisgau. Er war schon zweimal bei der Kulturgemeinde Ennepetal zu Gast.

Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 10 Euro; für Mitglieder frei.

