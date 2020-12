Ennepetal: Mit zwei Promille gegen geparkte Autos gefahren

Die Polizei im Einsatz. In Ennepetal mussten die Beamten einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Ennepetal. Ein Mann aus Castrop-Rauxel (29) hat mit seinem Auto in Ennepetal mehrere andere Autos beschädigt. Die Polizei stellte fest, dass er betrunken war.

Mit etwa zwei Promille Alkohol im Blut baute ein 29-Jähriger aus Castrop-Rauxel in der Nacht zu Donnerstag einen Unfall in Voerde. Der Mann war gegen 0.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Wiemerhofstraße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve touchierte er einen geparkten BMW und schob diesen auf einen davor geparkten Citroën.

Zeugen hörten den Unfall und riefen die Polizei. Die Beamten führten einen Alkotest durch, der rund zwei Promille ergab. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.