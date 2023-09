Veranstaltung „Ennepetal mittendrin“: Das ganze Programm in der Übersicht

Ennepetal. Zum Wochenende startet „Ennepetal mittendrin“ mit Imbiss- und Getränkeständen und einem vielfältigen Programm auf zwei Bühnen. Alle Infos hier:

Am Wochenende wird in der Innenstadt gefeiert: Stadt und Kluterwelt laden zur Stadtfete „Ennepetal mittendrin“ ein.

Am Samstag, 23. September, ab 12 Uhr, und am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr, wird es Verkaufs- und Infostände sowie ein großes kulinarisches Angebot mit Imbissständen, Foodtrucks, Cocktails und Weinen geben. Auf die jungen Besucher warten Bungee-Trampolin, Kinderkarussell und Spielmobil sowie am Sonntag ein buntes Programm zum Weltkindertag. Zudem findet ein verkaufsoffener Sonntag statt (13 bis 18 Uhr).

Im Rahmen des Stadtfestes findet am Sonntag um 14 Uhr auf der großen Bühne auch die Siegerehrung der Aktion „Stadtradeln“ statt.

An beiden Tagen wird „Pepe, das sprechende Schaf“ unterwegs sein und auf der großen Bühne in Höhe des Marktplatzes und der Sparkassen-Bühne wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier die Übersicht:

Samstag Große Bühne

12 Uhr: St. Anthony‘s Jazz Club aus Vilvoorde (Dixieland-Jazz),

13 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeisterin Imke Heymann und Anschnitt der „Höhlenschnitten-Torte“ von Café Kartenberg,

13.15 Uhr: St. Anthony‘s Jazz Club,

14 Uhr: Julian Button (Zaubershow für die ganze Familie),

14.45 Uhr: Daniel Hinzmann und Joschi Wiesbrock (Pop und Oldies, eigene Lieder und Coversongs),

16.15 Uhr: Kikki and the Beatkings (Rockabilly der 60er/70er Jahre),

17.40 Uhr: Afrobatic (Hip Hop & Breakdance),

18 Uhr: Die Agentur (Covermusik),

20.15 Uhr: Afrobatic (Teller-Jonglage, Feuershow mit LED),

21 Uhr: Partyinferno (Partyhits, Rock-Songs und kultige Schlager).

+++ Lesen Sie auch: Bahnhof Ennepetal: Sanierung läuft – Nutzung weiter offen +++

Samstag Sparkassen-Bühne

14 Uhr: TanzCentrum Ennepe-Ruhr (Hip Hop mit Minis, Kids und Teens),

15 Uhr: Ev. Stiftung Loher Nocken (Jonglage & Akrobatik),

15.15 Uhr: Afrobatic (Trommel-Aktion mit Master-Drummer Annan),

15.40 Uhr: Afrobatic (Zumba Mitmachaktion mit Natalie),

16.10 Uhr: To-San Ennepetal (Selbstverteidigungsshow),

16.30 Uhr: Tanzschule Tiranno Gevelsberg (Ballett & Modern Jazz).

Sonntag Große Bühne

11 Uhr: Ökumenischer Stadtgottesdienst,

12.45 Uhr: Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal (traditionelle Blasmusik & moderne Harmonien)

14 Uhr: Siegerehrung Stadtradeln,

14.15 Uhr: Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal,

14.45 Uhr: Daft Dance Center Showcase (Hip Hop, Streetdance),

15.15 Uhr: Julian Button (Zaubershow für Kinder),

16.15 Uhr: Florian Franke mit Band (Jazz-Pop),

17.30 Uhr: Daft Dance Center Showcase.

+++ Lesen Sie auch: Schwelm: „Best of NRW“ feiert Premiere im Haus Martfeld +++

Sonntag Sparkassen-Bühne

12.30 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeisterin Imke Heymann,

12.35 bis 17 Uhr: Buntes Programm der Stadt zum Weltkindertag.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm