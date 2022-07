Ein Modellflugzeug – hier ein Symbolbild – stürzt in ein Kornfeld in Ennepetal und verschafft der Feuerwehr mächtig Arbeit.

Feuer Ennepetal: Modellflieger setzt Kornfeld in Flammen

Ennepetal. Ein Modellflugzeug stürzt in ein Kornfeld in Ennepetal und sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Nachdem die Feuerwehr der Stadt Ennepetal am Sonntag zwei Stunden lang damit beschäftigt war, ein Kornfeld zu löschen, das auf Meininghausen lichterloh brannte, steht nun die Brandursache fest: ein Modellflugzeug des benachbarten Flugmodellclubs.

„Der Akku des Flugzeugs hat sich entzündet“, sagt Isabell Kircher, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde. Das Flugzeug stürzte in das trockene Kornfeld, das an das Gelände des Flugmodellclubs Ennepetal angrenzt, so dass sich das Getreide entzündete. Die Flammen breiteten sich derart schnell aus, dass beim Eintreffen der Feuerwehr etwa 1500 Quadratmeter des Feldes brannten.

Den Brand wertet die Polizei als Unfall. „Wir sind zwar informiert, aber das ist eine reine Versicherungssache zwischen dem Verursacher und dem Geschädigten“, sagt die Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Nicht zuletzt dem schnellen und professionellem Einschreiten der Ennepetaler Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich der Brand auf unwegsamen Gelände nicht weiter ausgebreitet hat.

