Ennepetal: Motorradfahrer am Ahlhauser Hammer verletzt

Ennepetal. Ennepetal: In einer Rechtskurve auf der L 699 in Richtung Breckerfeld stürzte ein Motorradfahrer. Dabei verletzte er sich schwer.

Ein 33-jähriger Wuppertaler Motorradfahrer kam am Freitag gegen 15.05 Uhr auf der L 699 in Höhe des Ahlhauser Hammers in Fahrtrichtung Breckerfeld in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte im Grünstreifen und blieb vor der Schutzplanke liegen.

Bei diesem Verkehrsunfall zog sich der Wuppertaler schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr rückte aus und versorgte den Mann. Außerdem stellten die Wehrleute den Brandschutz sicher und streuten die auslaufenden Betriebsmittel ab und entsorgten diese. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Es waren ein Kommandowagen, ein Löschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und sieben Einsatzkräfte vor Ort.

