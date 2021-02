Ennepetal: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal. Ein Wuppertaler Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Ennepetal schwer verletzt worden.

Der 25-jährige Wuppertaler war nachmittags mit seinem Kraftrad auf der B483 unterwegs. In Höhe der Ortschaft Königsfeld verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Kraftrad, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde der Kraftfahrer verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht.