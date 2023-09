Ennepetal: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal. Vermutlich weil ein Überholmanöver schief ging, so die Polizei, verunfallte ein Motorradfahrer in Ennepetal schwer.

Bei einem missglückten Überholmanöver in Ennepetal hat sich ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt. Eine Gruppe von Motorrädern war am Vormittag auf der B483 in Richtung Schwelm unterwegs. In Höhe Hausnummer 157 überholten einige der Kräder vor ihnen fahrende Pkw.

Ein Fahrer, ein 22-jähriger aus Schwelm, verlor dabei, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit dem Heck eines Pkw einer 47-jährigen aus Ennepetal. Hierbei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm